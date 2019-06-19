Baklava kutularında uyuşturucu
1 saat önce
Kilis'te, eş zamanlı düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 448,14 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan Suriye uyruklu 4 zanlı tutuklandı.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:48 Kaynak: İHA
'te, eş zamanlı düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 448,14 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan Suriye
uyruklu 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, eş zamanlı 4 ayrı operasyon düzenlendi. Baklava kutularının içerisinde 448,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Suriye uyruklu M.D, A.H. ve A.H.M. ile N.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 Suriyeli zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - KİLİS
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