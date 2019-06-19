Son Dakika Haberleri: Baklava kutularındaki uyuşturucuya 4 tutuklama
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Baklava kutularındaki uyuşturucuya 4 tutuklama

45 dakika önce

KİLİS'te, polisin düzenlediği operasyonda baklava kutularının içerisinde 448 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı.

Baklava kutularındaki uyuşturucuya 4 tutuklama, System.String[]
KİLİS'te, polisin düzenlediği operasyonda baklava kutularının içerisinde 448 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerdeki baklava kutularının içerisinde 448 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, Suriye uyruklu M.D., A.H., A.H.M. ile N.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


- Kilis
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:03 Kaynak: DHA
Suriye, Kilis, Güncel
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