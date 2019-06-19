Baklava kutularındaki uyuşturucuya 4 tutuklama
45 dakika önce
KİLİS'te, polisin düzenlediği operasyonda baklava kutularının içerisinde 448 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:03 Kaynak: DHA
KİLİS'te, polisin düzenlediği operasyonda baklava kutularının içerisinde 448 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan Suriye
uyruklu 4 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerdeki baklava kutularının içerisinde 448 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, Suriye uyruklu M.D., A.H., A.H.M. ile N.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Kilis
Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı
Son Dakika! Türk-İş, kamu işçileri için 2019 zam talebini Bakan Selçuk'a iletti
Sel felaketinin ardından Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda inceleme yaptı
AK Parti'den Küçükkaya'ya: Tarafsız olduğunuzdan değil, İmamoğlu'na destek verdiğiniz için sizi seçtik