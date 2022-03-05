Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı

05.03.2022 15:13
Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı

HATAY'da, şehirler arası otobüslerde yapılan aramada, baklava kutusu ile güvercinlerin bulunduğu kartonda 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi.

HATAY'da, şehirler arası otobüslerde yapılan aramada, baklava kutusu ile güvercinlerin bulunduğu kartonda 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik şehirler arası otobüslerde çalışmalar yapıldı. Baklava kutusu ile güvercinlerin bulunduğu kartonun içinde 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı
Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı
Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı
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Metamfetamin, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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