Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

HATAY'da, şehirler arası otobüslerde yapılan aramada, baklava kutusu ile güvercinlerin bulunduğu kartonda 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik şehirler arası otobüslerde çalışmalar yapıldı. Baklava kutusu ile güvercinlerin bulunduğu kartonun içinde 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.