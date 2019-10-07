Son Dakika Haberleri: Baklava satıcılarına "dara" uyarısı
Son Dakika Ekonomi Baklava satıcılarına 'dara' uyarısı

Baklava satıcılarına "dara" uyarısı

1 saat önce

Geniş bir ürün yelpazesine sahip gastronomi şehri Gaziantep'in uluslararası coğrafi işareti almış ürünü Gaziantep Baklavası'nda yeni bir düzenlemeye gidiliyor.

Baklava satıcılarına

Geniş bir ürün yelpazesine sahip gastronomi şehri Gaziantep'in uluslararası coğrafi işareti almış ürünü Gaziantep Baklavası'nda yeni bir düzenlemeye gidiliyor.


Gaziantep'te baklava satışı yapan bazı işletmelerin satış yaparken karton kutunun darasını almadan tartım yaparak satış yaptığı, karton kutuların baklava fiyatı üzerinden vatandaşa satıldığı şikayetleri üzerine harekete geçildi. Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında gerçekleştirilen Coğrafi İşaretli Ürünleri Değerlendirme Toplantısı'nda alınan kararla, 01.01.2020 tarihi itibari ile tüm esnafın terazilerini ambalaj malzemesinin darasını alarak, ambalaj malzemesinden ücret alımını engelleyecek şekilde ayarlanması için gerekli uyarı ve bildirimler yapıldı.


Ayrıca 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren piyasada başlatılacak etkin kontrol ve denetimlerde düzenlemeye uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında yaptırımlar uygulanacağı duyuruldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:11 Kaynak: İHA
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