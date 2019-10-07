Son Dakika Haberleri: Baklava satıcılarına "kutu darası" uyarısı
Son Dakika Güncel Baklava satıcılarına 'kutu darası' uyarısı

Baklava satıcılarına "kutu darası" uyarısı

2 saat önce

Geniş bir ürün yelpazesine sahip Gastronomi şehri Gaziantep'in uluslararası coğrafi işareti almış ürünü Gaziantep Baklavası'nda yeni bir düzenlemeye gidiliyor.

Baklava satıcılarına

İlimizde baklava satışı yapan bazı işletmelerin satış yaparken karton kutunun darasını almadan tartım yaparak satış yaptığı, karton kutuların baklava fiyatı üzerinden vatandaşa satıldığı şikâyetleri üzerine harekete geçildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında gerçekleştirilen Coğrafi İşaretli Ürünleri Değerlendirme Toplantısı'nda alınan kararla 01.01.2020 tarihi itibari ile tüm esnafın terazilerini ambalaj malzemesinin darasını alarak,ambalaj malzemesinin vatandaşa baklava olarak satışını engelleyecek şekilde ayarlanması için gerekli uyarı ve bildirimler yapıldı.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren piyasada başlatılacak etkin kontrol ve denetimlerde düzenlemeye uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında yaptırımlar uygulanacaktır.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:50 Kaynak: Bültenler
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