Baklava satışı yapan işletmelere denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baklava satışı yapan işletmelere denetim - Son Dakika

Baklava satışı yapan işletmelere denetim

6 saat önce

Gaziantep baklavası satışı yapan işletmelerin vatandaşa baklava satarken kutuların darasını alıp almadıkları konusunun kontrolüne yönelik çalışma doğrultusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

Baklava satışı yapan işletmelere denetim, System.String[]

Gaziantep baklavası satışı yapan işletmelerin vatandaşa baklava satarken kutuların darasını alıp almadıkları konusunun kontrolüne yönelik çalışma doğrultusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.


40 kişilik gıda denetim ekibi ile 110 satış yerine eş zamanlı yapılan denetimlerde ilgili mevzuata ve talimatlara aykırı şekilde karton kutuları vatandaşa baklava olarak satış yaptığı tespit edilen 20 işletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı. Ayrıca işletmelerde yapılan denetimlerde firmaların teknik ve hijyenik şartlarındaki eksiklikler noktasında Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliği hakkında bilgilendirme çalışmalarında bulunuldu. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşlardan açıkta, etiketsiz bir şekilde satılan her türlü üründen uzak durmaları, şüphe duydukları her durumda Alo 174 hattına ihbarda bulunmaları istendi. Gıda denetim ve kontrol hizmetleri ile gıda işletmelerinin kayıt altına alınması ve onay işlemleri 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile düzenleniyor. Bu kapsamda gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunmasına yönelik tüm denetim, kontrol, numune alma ve gereken durumlarda idari yaptırım uygulama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığında bulunuyor. Şu anda gıda iş ve işlemleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli 76 Gıda Kontrolörü ve 15 araçla yapılıyor. Yapılan iş ve işlemler Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi isimli web tabanlı yazılım programına kaydediliyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okan Buruk: Hedef şampiyonluk -2
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin '41 Kart' uygulaması 30 bin ailenin dermanı oldu Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi Balkondan atlayan genç kızı battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştılar

Son Dakika Haberleri
16:52 Ulukışla'da okullara kar tatili (3) - Son Dakika
16:52 Tepeden yuvarlanan taşlar yol kenarına düştü - Son Dakika
16:52 BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE KAZA -3 (aktüel) - Son Dakika
16:47 Başkan Güder'den Rektör Karabulut'a ziyaret - Son Dakika
16:47 Yenice ve Çan'da okullara 1 gün kar tatili - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 16:57:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Baklava satışı yapan işletmelere denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]