Baklava ustasından öğretmenlere pasta jesti - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde baklava ustası Fuat Erdil (40), Öğretmenler Günü'nde ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenlere, pasta hazırlayıp gönderdi. Erdil, öğretmenlere bu sıkıntılı süreçte moral verebilmek için böyle bir jest yapmaya karar verdiğini söyledi.

Yüksekova ilçe merkezinde iş yeri bulunan baklava ustası Fuat Erdil, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere jest yaptı. Erdil, ilçe merkezi ve yakın köylerde uzaktan eğitim veren 55 öğretmen için pasta hazırladı. Dün gece pastaları paketleyen Erdil, sabah saatlerinde de ilçedeki tüm okullara gönderdi. Fuat Erdil'e öğretmenlere yaptığı jest için teşekkür eden Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Öğretmenler Günü'nde onlara pasta ikram etmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Fuat Erdil ise, "Bugün Öğretmenler Günü. Bu vesileyle bugün ilçemizde bulunan bütün öğretmenlere pasta ikramında bulunuyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz, öğretmenlerimize bir nebze de olsa moral verebilmek adına böyle bir adım attık. Bütün öğretmenlerin öğretmenler günü kutluyorum" dedi.