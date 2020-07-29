Baklava ve bayram şekerleri satıcıları geçtiğimiz yılları arıyor - Son Dakika

Baklava ve bayram şekerleri satıcıları geçtiğimiz yılları arıyor

Baklava ve bayram şekerleri satıcıları geçtiğimiz yılları arıyor Bu yıl hem kurban, hem de okulların açıklama harcamaları baklava ve bayram şekerlerine ilgiyi azalttı Bilecik'te bayramlık baklavalar ve şekerler tezgahlarda yerinin alırken, hem kurbanlıklar hem de okulların...

Baklava ve bayram şekerleri satıcıları geçtiğimiz yılları arıyor

Bu yıl hem kurban, hem de okulların açıklama harcamaları baklava ve bayram şekerlerine ilgiyi azalttı

BİLECİK - Bilecik'te bayramlık baklavalar ve şekerler tezgahlarda yerinin alırken, hem kurbanlıklar hem de okulların açıklaması vatandaşlarının baklava ve bayram şekerlerine ilgiyi azalttı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Bilecik'te baklava ve bayram şekerleri tezgahta yerini aldı. Bu bayram geçtiğimiz bayramı da aratır hala getirirken, satıcıların umudu bir sonrası sene oldu. Ramazan Bayram'ından Korona virüs salgını nedeniyle işleri yüzde 70 düşen baklava ve şekerciler, Kurban Bayram'ında da umduğunu bulamadı.

"Seneye inşallah daha iyi olacak"

Pazartesi günü 50 çeşit şeker seçeneği ile tezgahlarını açtıklarını anlatan İlhan Öztürk, "Geçen seneki gibi yoğunluk yok. İnsanlar bu bayram kurbanlık aldığı ve bir daha ki okullar açılacağı için biraz harcamalarını kısıtladı. Bu da bizim işlerimizi yansıdı. Şuan için işlerimiz iyi gibi, Allah bereket versin. Şuan sokaklarda kalabalık olmayınca eski bayramların tadını arıyoruz. Yapacak bir şey yok. Seneye inşallah daha iyi olacak. Hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

"Geçen sene 350 tepsi sipariş alınırken bu sene 80 tepside kaldık"

Tatlı satıcısı Kemal Bayraktar ise, bu yıl işlerin yüzde 70 düştüğünü anlatarak, "Bu yıl tatlı işleri geçen senekine göre yüzde 70 düştü. Özellikle de baklava siparişlerinde çok etkin oldu. Geçen sene 300-350 tepsi sipariş alınırken bu sene 70-80 tepside kaldık. İnşallah iyi günler olacak. Bir daha ki bayramlar daha güzel geçecek diye umuyorum" dedi.

Baklava ve bayram şekerleri satıcıları geçtiğimiz yılları arıyor

Bilecik, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 12:13

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Baklava ve bayram şekerleri satıcıları geçtiğimiz yılları arıyor - Son Dakika
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