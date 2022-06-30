Baklava yapımına yemin ederek başlıyorlar - Son Dakika
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Baklava yapımına yemin ederek başlıyorlar

30.06.2022 19:42
Baklava yapımına yemin ederek başlıyorlar

Baklava yapımına yemin ederek başlıyorlar Gaziantep'te Hamido Baklavalarında tüm ustalara yemin ettirilerek imalat yaptırılıyor.

Baklava yapımına yemin ederek başlıyorlar

GAZİANTEP - Gaziantep'te Hamido Baklavalarında tüm ustalara yemin ettirilerek imalat yaptırılıyor. Ustalara ettirilen yemin, baklavanın satıldığı iş yeri ve bayilerinde çerçeveletilerek asıldığı gibi internet sitesinde de yayınlanıyor.

Baklavasıyla meşhur Gaziantep'te baklava ustaları işe başlamadan önce Yemin ediyor. Gaziantep'in meşhur baklavacısı Hamido baklava yemin metnini çerçeveletip iş yerlerine astırıyor. Hamido Baklavaları ortağı ve İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, ustalardan en lezzetli ve kaliteli tatlıları imal edilmesini istediklerini ve evlatlarına yediremeyeceği ürünü asla imal etmeyeceklerinin altını çizdi.

Bozkurt, "Hamido Yemini" metninin şu şekilde olduğunu ifade etti, "Üretip sattığım her malın arkasında duracağıma, vicdanımla baş başa imalat yaparken, vebal, sorumluluk, kul hakkı gözetmeye, sevdiklerime ve evlatlarıma yediremeyeceğim hiçbir ürünü müşterilerime satmayacağıma, ham maddenin özünü bozacak; hile, tağşiş, kanserojen, koruyucu gibi sağlığa aykırı hiçbir katkı maddesi kullanmayacağıma namusum, şerefim ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim"

"Evlatlarımıza yediremeyeceğimiz ürünü asla üretmiyoruz"

Behzat Bozkurt Hamido yeminiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bizler evlatlarımıza yedirmeyeceğimiz ürünü asla imal edip satmıyoruz. Çalışma anlayışımız ve vizyonumuzu bir metin haline getirelim istedik. Hamido yemini aynı zamanda Hamido Baklavalarının çalışma anlayışını en iyi şekilde yansıtmaktadır. Şu an imalatımızda da, satış yerlerimiz ve bayilerimizde de bu metni çerçeveletip asıyoruz. Yeni işe başlayacak personel adaylarımız bu yemini okurlar ve bu yemine sadakatle bağlı kalacaklarına söz vererek iş başı yapmaktadırlar" dedi.

"Mihenk taşımız dürüstlük"

Kısa sürede çok büyük başarıların altına imza attıklarının altını çizen Bozkurt, "Başarımızın altındaki en önemli mihenk taşı dürüstlük ve helalinden kazanç prensibinden asla taviz vermememizdir. Bugün yeni ticarete atılacak gençlere de tavsiyemiz hangi işi yapacak olurlarsa olsunlar, kendilerine yapılmasını istemedikleri şeyi başkasına asla yapmasınlar, ya da kendileri için neyi istiyorlarsa başkaları için de onu istesinler. Dürüst tüccarın Allah her zaman yanındadır" şeklinde konuştu.

"Tüm ürünlerimizde yüzde 100 tahlil garantiliyiz"

Bozkurt, " Biz Hamido Baklavaları olarak hiçbir sağlığa zararlı katkı maddesi kullanmıyoruz ve tüm ürünlerimizde yüzde 100 tahlil garantiliyiz" diye konuştu.

Bozkurt son olarak, tüketicilerin mutlaka ürün aldıkları yeri sorgulamalarını ve akıllarında tereddüt oluştuğunda derhal ürünü tahlil ettirmelerini önerdiklerini ifade etti.

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Kaynak: İHA

Hamster Coin, Gaziantep, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baklava yapımına yemin ederek başlıyorlar - Son Dakika

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