Baklavacıdaki tırnakçı kamerada
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BURSA'da baklavacıya gelen ve sipariş vereceğini söyleyerek tırnakçılık yapan kişi ortadan kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:32 Kaynak: DHA
BURSA'da baklavacıya gelen ve sipariş vereceğini söyleyerek tırnakçılık yapan kişi ortadan kayboldu. Olay anı kameraya yansıdı. İznik
ilçesinde bir baklavacıya gelen kişi etkinliği olduğunu belirterek, baklava, börek siparişi vereceğini söyledi. Tek tek ürünlerin fiyatını soran kişi, kasiyerden soda istedi. 50 lira vereceğini ve bozuk parasının olmadan söyleyen kişi, parayı tezgahın üzerine koydu. Kasiyerin verdiği para üstü ile birlikte koyduğu 50 lirayı da alan kişi dükkandan ayrıldı. Durumu fark eden kasiyer, durumu polise bildirdi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- İznik
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