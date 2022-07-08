Baklavacılar bayrama hazır, tatlılar tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
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Baklavacılar bayrama hazır, tatlılar tezgahlarda yerini aldı

08.07.2022 11:33

Yarın başlayacak Kurban Bayramı önce bayram tatlıları tezgahlardaki yerini alırken, arife gününü de içine alan ilk 3 günde ülke genelinde toplam 5 bin ton baklava tüketilmesi bekleniyor.

Yarın başlayacak Kurban Bayramı önce bayram tatlıları tezgahlardaki yerini alırken, arife gününü de içine alan ilk 3 günde ülke genelinde toplam 5 bin ton baklava tüketilmesi bekleniyor.

Bayramların vazgeçilmezi olan baklava, Kurban Bayramı'nda da yoğun talep görüyor. Tatlı imalathanelerinde erken başlayan yoğunluğun, bayramın üçüncü gününe dek sürmesi bekleniyor.

Oluşan yoğunluğa ilişkin bilgi veren Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, her bayram olduğu gibi bu bayram da sektörün siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcadığını söyledi.

Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda pandemi vardı, şu an bunu atlatmış durumdayız. Bu bayram ise kısmen fiyatlardan dolayı bir miktar düşüş olsa bile, siparişlerimizin yoğunluğu geçen bayramı aratmıyor. Bu bayram da en fazla tercih edilen ürünler, klasik fıstıklı baklava, şöbiyet, havuç dilimi, son zamanlarda satışta yükseliş gösteren soğuk baklava, midye baklava ve bizim ballı baklavamız.

Türkiye genelinde günlük baklava tüketiminde pandemi süresince biraz düşüş olsa da sonrasında normale döndük. Yaptığımız hesaplamalara göre, Türkiye'de günlük 1.450 ton baklava tüketimi var, bu bayrama baktığımızda ise arife günü, birinci gün ve ikinci gün olmak üzere bu 3 günde 5 bin ton baklava üretimi ve tüketimi olacağını öngörüyoruz."

Mehmet Yıldırım, bayramda baklava fiyatlarına ilişkin bilgi vererek, 100 TL'den başlayan fiyatların 280 TL'ye kadar çıktığını bildirdi. Fiyatlarda kullanılan malzemenin önemli rol oynadığını dile getiren Yıldırım, fıstık yoğun ürünlerde bu fiyatların 360 TL'lere kadar çıktığını aktardı.

"Fıstık fiyatlarına tepki açıklamamızdan sonra fiyatlar geriye geldi, sektör rahatladı"

Geçtiğimiz günlerde fıstık fiyatları ve fıstık stokçuluğuna ilişkin yaptıkları basın açıklamasına atıfta bulunan Yıldırım, bu çağrıdan istedikleri sonucu aldıklarını dile getirdi.

Yıldırım, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Stokçuluktan dolayı fıstık fiyatları aşırı yükselmişti. 20 gün içinde 240 TL olan fıstığı 440 TL'ye çıkardılar, devamında daha da yükselecekti, 500-600 TL'den bahsediliyordu, biz de açıklama yapmak zorunda kaldık.

Bu tepki açıklamasını yaptıktan fiyatlar yerinde saydı biraz da geriye geldi. Açıklamamızın çok faydası oldu, fıstık fiyatları geriye doğru geldiği için sektör rahatlamış oldu."

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baklavacılar bayrama hazır, tatlılar tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

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