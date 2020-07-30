Baklavacıların bayram mesaisi - Son Dakika

Baklavalardan görüntüler

Antep fıstığına batırılan baklava

Hazırlanan baklavaların müşteriye verilmesi

İşletme sahibi Veysel Okşasın ile röportaj MUŞ - Muş'ta yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tatlı üreticilerinde yoğunluk yaşanıyor. Gelen yoğun talebi karşılayabilmek için pastane imalathanelerinde baklava, şekerpare, kadayıf ve tulumba tatlısı gibi birçok tatlı bayram için hazırlanıyor. Gece gündüz vardiyalı çalışan işletme sahipleri, özenle yaptıkları tatlı çeşitlerini vatandaşların beğenisine sunuyor.