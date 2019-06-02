Son Dakika Haberleri: Baklavacıların yoğun bayram mesaisi
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Baklavacıların yoğun bayram mesaisi

1 saat önce

ADANA'da Ramazan Bayramı'na hazırlık yapan baklavacılar, siparişlerin yüzde 70 artması nedeniyle her gün 18 saat çalışarak günde ortalama 1,5- 2 ton baklava üretiyor.

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ADANA'da Ramazan Bayramı'na hazırlık yapan baklavacılar, siparişlerin yüzde 70 artması nedeniyle her gün 18 saat çalışarak günde ortalama 1,5- 2 ton baklava üretiyor.
Adana'da ailesiyle birlikte 40 yıldır fıstıklı baklava, şöbiyet, dürüm, dolama, bülbül yuvası, fıstık ezmesi ve su böreği üretimi yapan Gaziantepli Mehmet Tekin, Ramazan Bayramı nedeniyle baklavaya yoğun talep olduğunu söyledi. Siparişlerin yüzde 70 arttığını belirten Mehmet Tekin, "Bayram nedeniyle gece 00.00'da başladığımız mesaimizi akşam 19.00'a kadar sürdürüyoruz. Biraz dinlenip tekrar üretime başlıyoruz. Günde yaklaşık 1,5- 2 ton üretimimiz var" dedi.
TAZE BAKLAVA NASIL ANLAŞILIR
Kaliteli baklava fiyatının ortalama 70 TL'den başladığını kaydeden Tekin, "Baklavanın fiyatını fıstık ve kaliteli yağ belirliyor. Fıstığın kaliteli olup olmadığını renginden anlayabilirsiniz. Kullandığımız yağ da sade yağ. Tereyağından ayırtılmış bir yağdır. 1 kilodan 300 gram çıkar. Sade yağın kilosu da 70 TL'den satılır, çok özel bir yağdır. Kesinlikle baklavayı yemeden önce koklayacağız, fıstığın parlamasını göreceğiz. Taze baklava altı parlak şekilde olur. Ses de her zaman önemlidir. Çatalı, bıçağı değdirdiğiniz an gelen çıtırtı önemlidir" diye konuştu.
 


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:58 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Adana, Güncel
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