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BAKLAVADA ZAM FURYASI DURDU, FİYATLAR GERİLEDİ - Son Dakika

BAKLAVADA ZAM FURYASI DURDU, FİYATLAR GERİLEDİ

04.01.2022 10:17

GAZİANTEP'in vazgeçilmez lezzetlerinden baklavaya 2021 yılı içinde üst üste gelen zamlar, yeni yıl ile birlikte durdu.

GAZİANTEP'in vazgeçilmez lezzetlerinden baklavaya 2021 yılı içinde üst üste gelen zamlar, yeni yıl ile birlikte durdu. Fiyatı 200 liraya yükselen baklavanın yeni yılda kilosu, 175 liraya geriledi. Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, Girdi fiyatları düştü. Zamlara neden olarak gösterilen döviz fiyatları düştü. Baklava fiyatlarının da yapılacak düzenleme ile düşmesi muhtemel dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen ve Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan baklavaya son zamanlarda yapılan zamlar yeni yıl itibarıyla durdu. Baklavası ve fıstığı ile ünlü kentte 2021 yılı başlarında 125 lira olan baklava, yıl sonunda 200 TL'yi gördü.

Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, 2021 yılı içinde baklava imalatında kullanılan ürünlere ciddi zam geldiğini ve bunun da fiyatlarda yansıdığını söyledi. Geçen yıl baklavada zam furyası yaşandığını belirten Bayrakçı, Geçmiş olduğumuz aylar içinde baklavacı esnafımızın kullanmış olduğu ürünlere ciddi bir zam geldi ve dalgalanma yaşandı. Zam furyası söz konusu oldu. Yeni yıl ile birlikte baklava fiyatı 200 liradan 175 liraya geriledi dedi.

'FİYATIN DAHA DA DÜŞMESİ MUHTEMEL'

Girdi maliyetlerinin düşmesiyle baklava fiyatlarının da gerileyebileceğini vurgulayan Bayrakçı, Biz fiyatların daha da düşeceği kanaatindeyiz. Bu ay içerisinde girdi maliyetlerin düşmesi gerçekleşirse oturup bir maliyet analizi yapacağız. Bunun neticesinde de gerekli çalışmaları yapacağız. Şu anda da baklavanın kilosu 175 liradan satılıyor. Şu anda baklavanın girdi fiyatları düştü. Zamlara neden olarak gösterilen döviz fiyatları düştü. Şimdi girdi maliyetlerin düşmesiyle baklava fiyatlarının da yapılacak düzenleme ile düşmesi muhtemeldir diye konuştu.

'MERDİVEN ALTI ÜRETİM İLE MÜCADE EDECEĞİZ'

Piyasada ucuza satılan ya da sağlıksız şartlarda üretilen baklava ile mücadele edeceklerini vurgulayan Mehmet Bayrakçı, tüketicileri de ucuz baklavadaki hilelere karşı uyardı. Çok düşük fiyatla kalitesiz baklava satıp, insan sağlığı ile oynayanlar ile ilgili hukuki çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bayrakçı, Oda olarak da esnaf olarak da baklavanın çok yüksek fiyattan satılmasına da düşük fiyattan satılmasına da karşıyız. Çok düşük fiyatla kalitesiz baklava satıp insan sağlığı ile oynayanlar da söz konusu. Baklavanın kilosunu 25-30 liraya satanlar da var. Bu anlamda hukuki çalışmalarımız da var. Merdiven altı üretim yapıp kalitesiz baklavayı insanlara sunanlara karşı da yüksek fiyattan satanlara karşı da mücadelemiz devam ediyor. Bu tür esnaflık yapan kişilere de asla izin vermeyeceğiz çünkü Gaziantep'in bir ismi var bu alanda bir hikayesi var. Buna sadık kalmamız gerekiyor dedi.

BAKLAVADA ZAM FURYASI DURDU, FİYATLAR GERİLEDİ
BAKLAVADA ZAM FURYASI DURDU, FİYATLAR GERİLEDİ
BAKLAVADA ZAM FURYASI DURDU, FİYATLAR GERİLEDİ
BAKLAVADA ZAM FURYASI DURDU, FİYATLAR GERİLEDİ
BAKLAVADA ZAM FURYASI DURDU, FİYATLAR GERİLEDİ
BAKLAVADA ZAM FURYASI DURDU, FİYATLAR GERİLEDİ
BAKLAVADA ZAM FURYASI DURDU, FİYATLAR GERİLEDİ
BAKLAVADA ZAM FURYASI DURDU, FİYATLAR GERİLEDİ
BAKLAVADA ZAM FURYASI DURDU, FİYATLAR GERİLEDİ

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Gaziantep, Yeni Yıl, Döviz, Zam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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