Baklavanın baş tacı fıstıkta hasat serüveni başladı - Son Dakika

Baklavanın baş tacı fıstıkta hasat serüveni başladı

Baklavanın baş tacı fıstıkta hasat serüveni başladı Türkiye'de tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip Antep fıstığının tarlalardan fabrikalara uzanan zorlu serüveni başladı.

Baklavanın baş tacı fıstıkta hasat serüveni başladı

GAZİANTEP - Türkiye'de tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip Antep fıstığının tarlalardan fabrikalara uzanan zorlu serüveni başladı.

Toprakla buluşturulan bir fıstık ağacı 20 yıl gibi bir sürede ilk meyvesini veriyor. Her yıl yaz ve kış döneminde tüm bakımları aralıksız yapılan fıstık ağaçları 2 yılda bir ürün veriyor.

Bir sene var bir ise yok yılı yaşayan fıstığın hasadı başladı. Üreticiler tarafından "yeşil altın" olarak adlandırılan Antep fıstığının Ağustos ayında baklavada kullanılan "boz" fıstığın hasat edilirken, Eylül ayında ise kırmızı kabuklu çerezlik olarak kullanılan "ben" fıstığı hasadı yapılıyor.

Sabahın erken saatlerinde işe koyulan üreticiler ve mevsimlik işçiler akşam saatlerine kadar bazen 45-47 dereceleri bulan güneşin altında fıstık topluyorlar. Her bir ağaç sırasını paylaşan işçiler, kendi sırasında başlayarak yere serdikleri tenteler eşliğinde toplama işlemine başlıyor. Genç yaşlı hep birlikte yapılan hasat sonrası toplanan ürünler işlenmek üzere tarlaların yakınında kurulan tesislere götürülüyor.

Sabahın erken saatlerinde serüven başlıyor

Hasat için sabahın erken saatlerinde yola çıktıklarını belirten fıstık işçisi Emine Demez, "Sabah 4 buçuk gibi kalkıyoruz saat 5 gibi yola çıkıyoruz Akşam 5'e kadar da çalışıyoruz. Hayat şartı burada çok zor gördüğünüz gibi çalışanlar kızlar ağaca çıkıyorlar tehlikeleri var çadır topluyorlar ağırlık kaldırıyorlar zor yani. Az para ama yine de çoluk çocuk için geliyoruz" dedi.

'Sen mi diktin deden mi'

Fıstık Üretici Mehmet Polat fıstık yetiştirmenin zorluğundan bahsederek, şuan hasadını yaptıkları tarlanın dedesi tarafından 1968 yılında ekildiğini söyledi.

Polat, hasadı yapılan ağaçların 52 yaşında olduğunu belirterek, "Fıstık yetiştirmek gerçekten zor daha önceleri sorarlardı 'fıstığı sen mi ektin deden mi ekti' diye çünkü kendi ektiğini yemen şansın çok zordu. Son yıllarda gerek teknoloji gerek imkanlar biraz daha fıstık yetiştirmeyi erkene aldı artık 12-13 sene de ektiğimiz fıstıktan ürün alabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

43 derecenin altında günlü 100 liraya hasat

42-43 derecelik sıcağın altında bu insanlar 80-100 lira yevmiye ile fıstık topladıklarını kaydeden Polat, "Allah yardım etsin onlara da bize de. Fıstık geçtiğimiz sene 20 lira civarındaydı bu sene 18 lira civarında fiyatlar geriledi bütün girdilerimiz artarken fıstık fiyatımız düştü. Ondan dolayı biz de çalışan işçi kardeşlerimize mahcup durumdayız" dedi.

Fıstık deyince akla 'Barak Ovası' geliyor

Dünyada fıstık deyince akla Barak Ovası geldiğini ifade eden Polat, "Buranın fıstık ağaçları çok verimlidir. Amerika'da da İran'da da fıstık yetişiyor, Urfa'da da fıstık yetişiyor, Siirt'te de fıstık yetişiyor ama dünyada Barak Ovası'nda yetişen fıstık gibi yetişmiyor. Buranın farklı bir aroması var, kendine özgü lezzeti var tadı var" şeklinde konuştu.

Fıstık çocuk yetiştirmek gibi

Fıstık yetiştirmeyi çocuk yetiştirmeye benzeten bir başka üreticisi Ahmet Yılmaz, fıstığın diğer meyveler gibi bu yıl ek seneye topla gibi bir durumunun olmadığını kaydetti.

Fıstıkta uzun bir süreç olduğunu anımsatan Yılmaz, "5 yıl aşı yapıyorsun ondan sonra 15 yıl yine bekliyorsun, Ondan sonra tekrardan ağaçlarda bakım yapıyorsun, ondan sonra da cuma dediğimiz yerler var Onlar olmaya başlıyor. Yani tam bir verim almak için 20 yıl geçiyor. 20 yıldan sonra fıstık ağaçları 2 yılda bir hasat görürüz her yıl olmuyor" ifadelerine yer verdi.

Tarladan tesislere gelen fıstıkların burada işlenmeye ve kurutulmaya başladığını belirten Yılmaz, "Burada fıstıklar temizleyip kavlatıyoruz. İlk aşaması bizden geçiyor. Ondan sonra Kırım tesislerine gidiyor. İç oluyor, daha sonra sofralarımıza baklavalık olarak 'Boz fıstık' çıkıyor" diye konuştu.

Fıstığın hiçbir şeyinin ziyan olmadığını ifade eden Yılmaz, içi ayrılan boz fıstıkların dış kabuğunun MDF olarak kullanıldığını çeltik olarak adlandırılan yeşil kabuğunun ise gübre ve yakıt olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Baklavanın baş tacı fıstıkta hasat serüveni başladı

Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 11:04

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Baklavanın baş tacı fıstıkta hasat serüveni başladı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi Son Dakika: İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi Uzmanlar koronavirüs için yeni bir belirti daha duyurdu: Hıçkırık tutan adamın testi pozitif çıktı Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Trabzonspor, Stiven Plaza'yı 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı Mario Lemina, sakatlık eleştirilerine fena patladı: Pişman olacaksınız Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı Son Dakika: İstanbul Valiliği: Otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi "Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 35 farklı takıma gol atan ilk futbolcu oldu Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 35 farklı takıma gol atan ilk futbolcu oldu         
00:35
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı         
23:35
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı         
22:47
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi         
22:39
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde         
22:05
Juventus, Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Pirlo'yu oturttu Juventus, Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Pirlo'yu oturttu         
21:18
Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı         
21:06
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor         
20:53
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi         
19:42
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi         
19:37
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı         
18:47
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi         
17:14
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı         
16:48
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu         
15:53
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı         
15:38
Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi         
14:32
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var         
14:18
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada         
14:13
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı         
13:33
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım         
12:46
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü         
12:16
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı         
12:08
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır         
12:02
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş         
11:56
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı         
11:28
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı         
10:53
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı 'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı         
10:45
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz         
10:33
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı         
09:51
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt         
08:01
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı         
04:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2020 11:19:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Baklavanın baş tacı fıstıkta hasat serüveni başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei