Son Dakika Haberleri: Bakliyat Makinesi Hırsızlığına 2 Gözaltı

Bakliyat Makinesi Hırsızlığına 2 Gözaltı

28 dakika önce

Elazığ'da jandarma ekipleri, bir fabrikadan piyasa değeri 50 bin TL olan 2 adet bakliyat makinesi hırsızlığı olayı ile ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bakliyat Makinesi Hırsızlığına 2 Gözaltı, System.String[]
Elazığ'da jandarma ekipleri, bir fabrikadan piyasa değeri 50 bin TL olan 2 adet bakliyat makinesi hırsızlığı olayı ile ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan piyasa değeri 50 bin TL olan 2 adet bakliyat makinesi çalındı. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum İl Jandarma Komutanlığına bildirildi. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, makinelerden birini bir araç üzerinde bulurken, diğerinin hurdacıya satıldığını tespit etti. Hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:18 Kaynak: İHA

Jandarma, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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