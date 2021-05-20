Bakliyat ve makarna sektörü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı alım fiyatlarından memnun - Son Dakika

Bakliyat ve makarna sektörü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı alım fiyatlarından memnun

20.05.2021 09:25
Bakliyat ve makarna sektörü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı alım fiyatlarından memnun, System.String[]

Bakliyat ve makarna sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hububat ve bakliyat alım fiyatlarını sevinçle karşıladı.

Bakliyat ve makarna sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hububat ve bakliyat alım fiyatlarını sevinçle karşıladı.

Ulusal Baklagil Konseyi ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, AA muhabirine, bakliyat alım fiyatlarının her zaman merakla beklendiğini söyledi.

Erdoğan'ın açıkladığı bakliyat alım fiyatlarını olumlu bulduklarını belirten Özdemir, "Fiyatlar çok yerinde. Küçük bir analiz yaptığımızda, kırmızı mercimekte geçen seneye oranla yüzde 43, yeşil mercimekte yüzde 30, ekmeklik ve makarnalık buğdayda yüzde 36'lık bir artış var." dedi.

Özdemir, tarıma önem verilip, verimin ve üretimin artırılması gerektiğine işaret ederek, "Çiftçiyi ve üreticiyi, tarlasında, köyünde tutabilmek için fiyatları onları tatmin edecek seviyede tutmak lazım. Bununla birlikte destekleri vermek lazım. Açıklanan fiyatlarda bizler bu ikisinin beraber olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde temel gıda maddelerinin öneminin anlaşıldığını vurgulayan Özdemir, salgın sürecinde gıda ürünlerinin tedarikinde sıkıntı yaşanmadığını anımsattı.

Özdemir, mahsul alım görevinin Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir fiyat açıklanıyor, ürün bu fiyatın altına düşerse TMO devreye giriyor ve 'Ben buradayım, almaya hazırım, regülatör görevi görüyorum, bunu da yapacağım' diyor. Bu da çiftçiye bir güven veriyor. Çiftçi, tüccardan, sanayiciden daha iyi fiyat bulabilirse onlara satma şansı olduğu gibi bu fiyatlardan da TMO'ya satabiliyor. Rakamlar da çok iyi hesaplanmış. Bu çiftçinin ürettiğini satması, değerini alması ve gelecek yıl tekrar üretim yapmak için moral bulması yönünden çok önemli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklanan fiyatların diğer kamu kurumları için de referans olacağına yönelik değerlendirmesinin kendilerini sevindirdiğini belirten Özdemir, "Bunu çok önemsiyoruz, piyasaya bir disiplin getirecektir. Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı olarak açıklanan rakamları olumlu buluyoruz. Açıklanan rakamlar dünya fiyatlarıyla hemen hemen yakındır. Yeni fiyatların üreticilere, sanayicilere, tüccarlara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Makarna sektörü de memnun

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu da Türkiye'nin, makarna ihracatında dünyanın en büyük ikinci ülkesi olduğunu, 150'den fazla ülkeye dış satım yaptıklarını ifade etti.

Ülke ekonomisinde önemli bir dinamik olan makarna sektörünün, buğday alım fiyatlarını yakından takip ettiğini aktaran Külahçıoğlu, "Ramazan Bayramı öncesi hava muhalefeti ve kuraklık beklentisi nedeniyle fiyatların bir an önce açıklanması talebimiz olmuştu. Bunun doğru zamanda ve doğru fiyatla açıklandığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Külahçıoğlu, sürecin sanıldığından daha fazla önem arz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aslında fiyatların açıklanması çok zor bir süreç. Çiftçilerin maliyetlerinin hesaplanması, sanayicilerin rekabet koşullarının sağlanması lazım. Aynı zamanda da tüketiciye yansıyacak enflasyon yönünü düşünmek lazım. Bu açıdan sağlıklı bir çalışma yapıldığını ve bu değerlendirme sonucunda herkesi memnun edecek bir taban alım fiyatının ortaya çıktığını düşünüyoruz. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği olarak, makarna sektörü olarak bu fiyatları doğru buluyoruz ve teşekkür ediyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Özdemir, cumhurbaşkanı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakliyat ve makarna sektörü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı alım fiyatlarından memnun - Son Dakika Ekonomi


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