Son Dakika Haberleri: Bakliyatta ithalata son verecek 8 yol

Bakliyatta ithalata son verecek 8 yol

1 saat önce

Türkiye'nin bakliyatta ithalattan kurtularak, tekrar kendi ihtiyacını karşılayabilmesi için çalışma başlatan Mersin Ticaret Borsası ve Ulusal Baklagil Konseyi 8 öneride bulundu.

Bakliyatta ithalata son verecek 8 yol, System.String[]
Türkiye'nin bakliyatta ithalattan kurtularak, tekrar kendi ihtiyacını karşılayabilmesi için çalışma başlatan Mersin Ticaret Borsası ve Ulusal Baklagil Konseyi 8 öneride bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:32 

Mersin Ticaret Borsası, Türkiye, Ekonomi
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