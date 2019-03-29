Bakliyatta ithalata son verecek 8 yol

Türkiye'nin bakliyatta ithalattan kurtularak, tekrar kendi ihtiyacını karşılayabilmesi için çalışma başlatan Mersin Ticaret Borsası ve Ulusal Baklagil Konseyi 8 öneride bulundu.

Türkiye'nin bakliyatta ithalattan kurtularak, tekrar kendi ihtiyacını karşılayabilmesi için çalışma başlatan Mersin Ticaret Borsası ve Ulusal Baklagil Konseyi 8 öneride bulundu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun

Bakan Varank: Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık

Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı

Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı