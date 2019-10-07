Son Dakika Haberleri: Bakmak için aldığı altın kolyeyi böyle kaçırdı... Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında
Son Dakika 3. Sayfa Bakmak için aldığı altın kolyeyi böyle kaçırdı... Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Bakmak için aldığı altın kolyeyi böyle kaçırdı... Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

59 dakika önce

Bakmak için aldığı altın kolyeyi böyle kaçırdı.

Bakmak için aldığı altın kolyeyi böyle kaçırdı... Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Kanatlı caddesi cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kuyumcuya müşteri gibi giren A.K. isimli zanlı ilk önce kuyumcudan vitrindeki takı setini göstermesini istedi bu süre zarfında kuyumcuyu oyalayan 25 yaşındaki hırsız ani bir hareketle kuyumcudan bir takı seti içerisindeki parçalardan biri olan kolyeyi çalarak kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda Kırıkhan ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro ekipleri zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Bakmak için aldığı altın kolyeyi böyle kaçırdı... Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:10 Kaynak: İHA
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