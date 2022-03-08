Bakmak için aldığı telefonu çaldı, satarken yakalandı - Son Dakika
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Bakmak için aldığı telefonu çaldı, satarken yakalandı

08.03.2022 09:47
Bakmak için aldığı telefonu çaldı, satarken yakalandı

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinden çaldığı telefonu, başka bir telefoncuya satmak isteyen şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinden çaldığı telefonu, başka bir telefoncuya satmak isteyen şüpheli yakalandı. Zanlının telefonu çalma anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Alınan bilgilere göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki İhsan Ç., iletişim mağazasına gelerek telefonlara bakmaya başladı. İş yerinde başka müşterilerin olmasını da fırsat bilen İhsan Ç., bir anda iş yerinde koşarak çıktı. İş yeri sahibi durumu fark edince polise haber verdi. Ayrıca iş yeri sahibi kendi grubuna mesaj atarak telefonu kimsenin almamasını istedi. Olaydan 20 dakika sonra başka bir iş yerinde telefonu satmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı.

İş yeri sahibi İsmail Kalakenger, müşterisiyle ilgilenirken, iş yerine bir kişinin geldiğini belirterek, "Telefonlara bakmak istediğini söyledi. O sırada telefonları çıkardım. Diğer müşterilerimizin talebine yöneldiğim anda, şahıs aniden telefonu alıp kaçmaya başladı. Sonra kamera kayıtlarından şahsın kayıtlarını alarak, kendi gruplarımıza attım. Daha sonra 155'i arayarak bilgi verdim. O esnada, telefoncu arkadaşımız bilgi verdi. Telefonu kendine satmak istediği yönünde. Emniyet güçlerimiz olay yerine giderek şahsı yakaladı. Tüm emniyet güçlerine teşekkür ederim" dedi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Bakmak için aldığı telefonu çaldı, satarken yakalandı
Bakmak için aldığı telefonu çaldı, satarken yakalandı
Bakmak için aldığı telefonu çaldı, satarken yakalandı

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakmak için aldığı telefonu çaldı, satarken yakalandı - Son Dakika


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