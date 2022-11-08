Japonya'da kan donduran olay: 'Bakmaktan yoruldum' dediği tekerlekli sandalyeye bağlı karısını denize atarak öldürdü - Son Dakika
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Japonya'da kan donduran olay: 'Bakmaktan yoruldum' dediği tekerlekli sandalyeye bağlı karısını denize atarak öldürdü

08.11.2022 18:24
Japonya'da kan donduran olay: 'Bakmaktan yoruldum' dediği tekerlekli sandalyeye bağlı karısını denize atarak öldürdü

Japonya'da 81 yaşındaki bir adam, tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan 79 yaşındaki eşini denize iterek öldürdü. Tutuklanan şahıs, polisteki ifadesinde "eşine bakmaktan yorulduğu için" cinayeti işlediğini itiraf etti.

Japonya'nın Kanagawa eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki Hiroshi Fujiwara, 40 yıldır bakımını üstlendiği tekerlekli sandalyeye bağlı eşi 78 yaşındaki Teruko Fujiwara'yı 2 Kasım'da Oiso kasabasındaki limanda bulunan bir iskeleye götürerek denize attı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Korkunç olayın ardından Hiroshi Fujiwara, 50'li yaşlardaki büyük oğlunun evine giderek cinayeti itiraf etti. Şahsın oğlunun polise haber vermesiyle ortaya çıkan cinayet, aynı gece bölgede seyreden bir balıkçının talihsiz kadının cansız bedenini bulmasıyla kesinlik kazandı. Eşine bakmaktan yorulduğu için cinayeti işlediğini söylediği öğrenilen zanlı, cinayet suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Japonya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da kan donduran olay: 'Bakmaktan yoruldum' dediği tekerlekli sandalyeye bağlı karısını denize atarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da kan donduran olay: 'Bakmaktan yoruldum' dediği tekerlekli sandalyeye bağlı karısını denize atarak öldürdü - Son Dakika
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