BAKOM Covid-19 ile 24 saat mücadele ediyor - Son Dakika
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BAKOM Covid-19 ile 24 saat mücadele ediyor

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerindeki binlerce insan gücünün, araç-gereç ve tesisatın aynı anda bir merkezden yönetilebilmesine olanak veren ayrıca ildeki tüm kurumlarla koordineli çalışan Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM) COVID-19 ile mücadelesini 7/24 sürdürüyor.

BAKOM Covid-19 ile 24 saat mücadele ediyor, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerindeki binlerce insan gücünün, araç-gereç ve tesisatın aynı anda bir merkezden yönetilebilmesine olanak veren ayrıca ildeki tüm kurumlarla koordineli çalışan Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM) COVID-19 ile mücadelesini 7/24 sürdürüyor. BAKOM'da incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, dezenfekte stoklarının yeteri kadar olduğunu 102 ekip ile 1 milyon 500 bin m2 alanda 900 ton dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, afet durumlarında kullanılmak üzere oluşturulan Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi'nde (BAKOM) incelemelerde bulundu. Saha ekipleriyle bir araya gelerek Koronavirüs hastalığı (COVID-19) hakkında il genelinde yapılan tedbir çalışmalarını masaya yatıran Başkan Yılmaz, dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi. Balıkesir'in Çamlık bölgesinde Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi'nin hizmete girdiği bilgisini veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BAKOM'un Balıkesir Valiliği, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle beraber kesintisiz çalışacağını söyledi. COVID-19 Koronavirüsü ile ilgili tüm çalışmaların BAKOM'dan yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Yılmaz "Balıkesirliler müsterih olsun, ekiplerimiz İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak 24 saat sahadalar. İl Hıfzıssıhha kurulunda aldığımız kararları Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezimizde uyguluyoruz" dedi.

1 milyon 500 bin m2 alan dezenfekte edildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı toplam 102 ekip il genelinde cadde, sokak, park, cami, okul, resmi kurum, toplu taşıma araçları ve meydanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Terminallerin, durakların, insanların yoğun bir şekilde yaşadığı tüm alanların yıkandığını ve ilaçlandığını ifade eden Başkan Yılmaz "İlaçlama çalışmalarında kullanılan dezenfeksiyon hammaddesini Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde bulunan Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden temin ediyoruz. Dezenfeksiyon hammaddesi olarak okul bize her türlü desteği veriyor. Buradan aldığımız hammadde ile birlikte 1 milyon 500 bin m2 alanda 900 ton dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdik" dedi.

BAKOM - VEFA sosyal destek grubu işbirliği

Balıkesir'de vatandaşların Koronovirüsüne karşı yeterince duyarlı olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz "65 yaş üstü vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Balıkesir bu konuda büyük bir olgunluk gösteriyor. İl Hıfzıssıhha kurulumuzda alınan kararlardan önce BAKOM'daki ekiplerimiz 444 40 10 numaralı telefonlarımıza gelen çağrılar üzerine vatandaşlarımızın gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyordu. Şimdi bu işlemler Valiliğimizin koordinasyonluğunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak da bu ekibe bizler de destek veriyoruz. 112 ile entegre olduk. BAKOM'un var olma sebebi de Balıkesir'in güven içerisinde olmasının sağlanmasıdır. BAKOM, 7 bin büyükşehir çalışanı 7 bin de ilçe belediyesi çalışanı toplam 14 bin kişilik bir gücü, binlerce araç - gereç ve tesisatın aynı anda bir merkezden yönetilebilmesini ve sonuç alınmasını sağlayacak.

#evdekalbalıkesir

Başkan Yılmaz "Ben vatandaşlarımıza şöyle seslenmek istiyorum; Lütfen evinizde kalın. Aynı zamanda sağlık çalışanlarına yardımcı olalım. Taşıyıcı, nakleden olmayalım. Eğer dışarıya çıkmak zorundaysak öz bakımımıza, hijyenimize dikkat edelim. Mümkün olduğunca az temasta bulunalım, işlerimizi olduğu yerlerden yönetelim. Vatandaşlarımıza sağduyulu oldukları için teşekkür ediyor ve #evdekalbalıkesir diyorum" dedi. - BALIKESİR

Afet Koordinasyon Merkezi, Koronavirüs, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:56 Kaynak: İHA

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