BAKOM süreci etkin bir şekilde yönetti - Son Dakika
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BAKOM süreci etkin bir şekilde yönetti

6 saat önce

BAKOM, geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirilmesiyle birlikte 20 ilçede tüm tedbirleri alarak gece gündüz çalıştı.

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BAKOM, geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirilmesiyle birlikte 20 ilçede tüm tedbirleri alarak gece gündüz çalıştı. Vatandaşların mağdur edilmemesi adına süreci etkin bir şekilde yöneten BAKOM, Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen talepler doğrultusunda vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine ulaştırdı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan 20 ilçenin tümünün aktif rol aldığı Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM)'da; 125 ekip toplamda 250 personel koronavirüs ile etkin mücadelesini sürdürüyor. Geride bıraktığımız hafta sonunda İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşları mağdur etmemek adına hemen harekete geçen ekipler, 20 ilçede gerekli tüm tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, dezenfektasyon işlerinin yanı sıra; 444 40 10 numaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen talepler doğrultusunda vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine kadar ulaştırdı. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş A.Ş. de gece gündüz tam vardiya çalışarak 130 bin ekmek üretti. Fırıntaş'ın ürettiği ekmekler, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri tarafından sağlıklı bir şekilde vatandaşların evlerine kadar ulaştırıldı.


Kriz anlarına her zaman hazırlıklı


Kriz anlarına her zaman hazırlıklı olan BAKOM ekipleri, 20 ilçede vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek adına gece gündüz çalışarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullandı.


Evden çıkmayan vatandaşlara teşekkür etti


Evlerinden çıkmayarak yasağa uyan vatandaşlara teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi haberini aldığımız andan itibaren planlamamızı yaptık. BAKOM ekiplerimiz her an göreve hazırlar ki hali hazırda zaten gece gündüz dezenfekte çalışmaları yürütüyorlar. Biz, acil durum kritiğimizi yapar yapmaz ekiplerimiz uygulamaya geçti. Ben bu süreçte; evlerinden çıkmayarak tedbirlere uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimiz var gücüyle çalışıyor, her daim milletimizin yanında. Yasak sonrasında da evlerinden çıkması sakıncalı olan vatandaşlarımız ihtiyaçları için 24 saat çağrı merkezimizi arayabilirler, bizler sizin için çalışıyoruz. #EvdeKal'ın sağlıklı kalın." dedi.


"Ne kadar teşekkür etsek az"


Sokağa çıkma yasağında görevlerini başarıyla yerine getiren personeline de teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Başkan Yılmaz "Görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren personelimize ve BAKOM ekiplerimize, vatandaşlarımızla birlikte minnettarız. Bu zorlu süreçte Balıkesirimiz için tüm tedbirleri alarak görevlerinin başında tam mesai çalışan ekiplerimize ne kadar teşekkür etsek az. BAKOM'un var olma sebebi, Balıkesir'in güven içerisinde olmasının sağlanmasıdır. BAKOM, 7 bin büyükşehir çalışanı 7 bin de ilçe belediyesi çalışanı toplam 14 bin kişilik bir gücüyle, binlerce araç - gereç ve tesisatın aynı anda bir merkezden yönetilebilmesine olanak sağlıyor. Bu yüzden şehrimiz için büyük bir kazanç." diye konuştu. - BALIKESİR

Koronavirüs, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 05:44 Kaynak: İHA

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