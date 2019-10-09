Son Dakika Haberleri: Bakras Kalesi'nde çıkan yangına havadan müdahale
Son Dakika 3. Sayfa Bakras Kalesi'nde çıkan yangına havadan müdahale

Bakras Kalesi'nde çıkan yangına havadan müdahale

1 saat önce

Bakras Kalesi'nde çıkan yangına havadan müdahale Hatay'da Bakras Kalesi'nde çıkan yangına 6 arazöz karadan müdahale ederken, 2 helikopter de havadan müdahale yaptıHATAY - Hatay'da bulunan Bakras Kalesi'nde çıkan yangın, 6 arazöz ve 2 helikopterin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol...

Bakras Kalesi'nde çıkan yangına havadan müdahale

Hatay'da Bakras Kalesi'nde çıkan yangına 6 arazöz karadan müdahale ederken, 2 helikopter de havadan müdahale yaptı

HATAY - Hatay'da bulunan Bakras Kalesi'nde çıkan yangın, 6 arazöz ve 2 helikopterin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Hatay'da Antakya- İskenderun karayolu üzerinde yer alan ve jeopolitik önemi nedeniyle Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Haçlılar tarafından da kullanılan Bakras Kalesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu Jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Antakya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 6 arazöz karadan müdahale ederken, 2 helikopter de havadan söndürme çalışması gerçekleştirdi. Yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bakras Kalesi'nde çıkan yangına havadan müdahale

Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:47 Kaynak: İHA
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