Son Dakika Haberleri: Bakras Mahallesi'nde Sürekli Arıza Veren Su Şebekesi Yenilendi

Bakras Mahallesi'nde Sürekli Arıza Veren Su Şebekesi Yenilendi

41 dakika önce

HATSU, yaşam kaynağımız olan içme suyunun önemine binaen paslı ve eski boruların oluşturduğu kayıp kaçağı önleme adına verdiği mücadeleyi sürdürüyor.

Bakras Mahallesi'nde Sürekli Arıza Veren Su Şebekesi Yenilendi, System.String[]

Vatandaşların sağlıklı bir içme suyuna kavuşması ve arızalardan kaynaklı oluşan su kayıplarının önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmaların özenle devam ettiğini bildiren Genel Müdürlük, paslı boruların kullanılmasını önlemek ve mahalle sakinlerini rahata kavuşturmak amacıyla her geçen gün yeni bir mahallenin paslı borulara veda ettiğini açıkladı.

Belen ilçesine bağlı Bakras Mahallesi Şevket Çalışkan Caddesi üzerinde tespit edilen ve sürekli arıza veren içme suyu hattına müdahale eden HATSU ekipleri, 110'luk borular ile 20 metre yeni içme suyu hattı döşeyerek mahalle sakinlerini kesintisiz içme suyuna kavuşmasını sağladı ve yeni şebekeye bağlantılarını gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:50 Kaynak: Bültenler

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