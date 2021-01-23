Baksı Kültür Sanat Vakfı, "Bayburt Halk Müziği" projesi hazırladı - Son Dakika

Baksı Kültür Sanat Vakfı, "Bayburt Halk Müziği" projesi hazırladı

23.01.2021 12:57
Baksı Kültür Sanat Vakfı,

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından hazırlanan "Bayburt Halk Müziği" başlıklı müzik arkeolojisi projesi araştırmacıların istifadesine sunuldu.

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından hazırlanan "Bayburt Halk Müziği" başlıklı müzik arkeolojisi projesi araştırmacıların istifadesine sunuldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Bayburt şehrinin kaybolmakta olan müzik kültürünü bütüncül bir yaklaşımla ele almayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan proje kapsamında ilk olarak "Bayburt Halk Müziği" adlı kitap ve "İlk Kayıtlarıyla Bayburt Türküleri" başlıklı CD çalışması yayınlandı.

Müzik araştırmacısı, aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında öğretim üyeliği yapan Melih Duygulu'nun kaleme aldığı kitap, Bayburt'un Cumhuriyet dönemindeki müzik ortamını ve halk müziği üretimini tüm yönleriyle ortaya koyuyor.

Aydın Doğan Vakfı'nın katkılarıyla yayınlanan kitapta, yöresel türkülerin temaları, tür ve şekil özellikleri, ezgilerin müzikal yapısı, varyantları, müziğin icra mekanları, kullanılan çalgılar, halk oyunlarına eşlik eden müzikler, aşıklık geleneği, Bayburtlu ozan ve müzisyenler, Bayburt halk müziği derlemeleri ve türkü notaları yer alıyor.

Kitaba eşlik eden sararmış arşiv fotoğrafları ise yalnızca müzik mekanlarına ve sanatçılarına değil, aynı zamanda dönemin sosyal yaşamına da ışık tutuyor.

"İlk Kayıtlarıyla Bayburt Türküleri"

Koordinatörlüğünü Ahmet Çağıldak'ın üstlendiği "İlk Kayıtlarıyla Bayburt Türküleri" adlı CD çalışması ise Bayburt halk türküleri repertuvarında yer alan ve radyo arşivleri ile bestecilerin ikinci, üçüncü kuşak yakınlarından derlenen eski kayıtlardan oluşuyor.

Danışmanlığını Bülent Ortaçgil, İhsan Apça, Erkan Oğur, Hasan Saltık ve Sercan Yılmaz'ın üstlendiği albümün ses tamiri ve stüdyo işlemlerini İhsan Apça, yapımını ise Kalan Müzik gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baksı Kültür Sanat Vakfı kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan, "yitirilmekte olan bir geleneği gelecek kuşaklara aktarma görevi" olarak adlandırdığı projeye dair şunları kaydetti:

"Bayburt müzik dünyası, farklı kaynaklardan beslenebilmiş güçlü bir geleneğe sahiptir. Ancak mevcut malzeme bilimsel yöntemler ile derlenip arşivlenmediği için son derece dağınık ve sorunlu bir durumdaydı. Bunun için geniş bir zaman dilimine yayılan, zorlu bir çalışma yapıldı. Pek çok kişinin emeğiyle, titizlikle gerçekleşen bu çalışmanın yalnızca Bayburtlulara ya da müzik araştırmacılarına değil, halk müziğine ilgi duyan herkese seslenmesini umuyoruz."

Melih Duygulu, Bayburt, Kitap, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baksı Kültür Sanat Vakfı, 'Bayburt Halk Müziği' projesi hazırladı - Son Dakika


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