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Baksı Müzesi iki yeni sergisiyle sanatseverleri bekliyor - Son Dakika

Baksı Müzesi iki yeni sergisiyle sanatseverleri bekliyor

14.08.2021 12:52

- Baksı Müzesi iki yeni sergisiyle sanatseverleri bekliyor Bayburt'ta 2010 yılında kapılarını ziyarete açan Baksı Müzesinde "Kıraçta Heykel" adlı sergi ile Anadolu Ödülleri'ne değer bulunan projeler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

- Baksı Müzesi iki yeni sergisiyle sanatseverleri bekliyor

BAYBURT - Bayburt'ta 2010 yılında kapılarını ziyarete açan Baksı Müzesinde "Kıraçta Heykel" adlı sergi ile Anadolu Ödülleri'ne değer bulunan projeler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Bayburt'ta 2010 yılında kapılarını ziyarete açan Baksı Müzesi'nde "Kıraçta Heykel" adlı sergi ile Anadolu Ödülleri'ne değer bulunan projeler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Müzeden yapılan açıklamaya göre, 9 sanatçının eserlerinden oluşan "Kıraçta Heykel" sergisi, izleyiciyi mekansal sınırların dışına çıkarıp doğayla buluşturuyor.

Baksı tepesinde ziyarete açılan açık hava sergisinde Erdal Duman, Günnur Özsoy, Hüsamettin Koçan, İbrahim Koç, Kemal Tufan, Mike Berg, Nermin Er, Osman Dinç ve Yunus Tonkuş'un yapıtları yer alıyor.Geçen yıl ilk kez verilen "Anadolu Ödülleri"ne değer bulunan projelerin yer aldığı ikinci sergi ise Anadolu'dan ilham alan ve ona değer katan çalışmalara topluca bir bakış olanağı sağlıyor. Aynı zamanda sivil topluma ve yerel yönetimlere yeni öneriler sunmayı amaçlıyor. Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından Anadolu'nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen Anadolu Ödülleri'ni kazananların eserleri, Depo Müze'de sergileniyor. "Kıraçta Heykel" sergisine dair açıklamada bulunan Baksı Müzesi kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz koşullar ne kadar zorlayıcı olsa da bunu bir insanlık deneyimi olarak kaydedip yeni yapıtlar üretmeye devam ediyoruz. Bu kez, çocukluk anılarımda önemli bir yere sahip bir mekan, Baksı'nın 65 yıldır değişmeden kalmış kıraç tepesi yapıtlarımıza ev sahipliği yapıyor. Heykeller bu kıraç sırttan nehre doğru uzanırken yeni bir sessizlikle, Baksı'yı ziyaret edenleri hem çağırıyor hem de onları yeni bir duyum alımına davet ediyor."

Baksı'nın 20. yıl dönümü kapsamında düzenledikleri Anadolu Ödülleri'nin daha ilk yılında büyük ilgiyle karşılanmasının, projenin geleceğine dair kendilerini motive ettiğini de ifade eden Koçan, ödül programına dair, "Anadolu'yu eski kültürel bereketine, enerjisine ve çeşitliliğine kavuşturmak, Baksı'nın en önemli odaklarından birini oluşturuyor. Gelecekten beklentileri olan çoğulcu bir proje olarak hayata geçirdiğimiz Anadolu Ödülleri'nin, bu konuda farkındalığı artırırken, gelecekteki iyi uygulamalara da esin kaynağı olacağını düşünüyoruz. Depo Müze'de ziyarete açılan ödüllü projeler sergimizi gezmeden Baksı'dan ayrılmayın." açıklamasında bulundu.

Yeni sergilerin yanı sıra Şakir Gökçebağ'ın heykel ve yerleştirmelerinden oluşan "Aşina" sergisi, "Maske/Çağrışımlar" adlı grup sergisi ve kalıcı koleksiyonda yer alan yapıtlar da Baksı Müzesi'nde ziyaretçileri bekliyor. Bayburt'un Bayraktar eski adıyla Baksı köyünde yer alan müze, pazartesi hariç her gün 10.00 - 19.00 saatleri arasında gezilebilir.

Baksı Müzesi iki yeni sergisiyle sanatseverleri bekliyor
Baksı Müzesi iki yeni sergisiyle sanatseverleri bekliyor
Baksı Müzesi iki yeni sergisiyle sanatseverleri bekliyor
Baksı Müzesi iki yeni sergisiyle sanatseverleri bekliyor

Hüsamettin Koçan, Baksı Müzesi, Bayburt, Heykel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Baksı Müzesi iki yeni sergisiyle sanatseverleri bekliyor - Son Dakika


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