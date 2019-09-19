Baksı Müzesi'nde Nida Ateş konseri

BAYBURT - Baksı Müzesi 2019 yılı yaz ayı kültürel etkinlikler programı kapsamında bir konsere ev sahipliği yaptı. Şair Zihni Sanat Alanındaki konserde Türk Halk Müziğinin ünlü ismi Nida Ateş sahne aldı.

Bayburt'ta, Baksı Müzesi'nin bulunduğu Şair Zihni Sanat Alanındaki açık hava konserinde sanatçı Nida Ateş, türküseverlerle bir araya geldi.

Baksı köyü sakinleri başta olmak üzere, yöre halkının ve çevre illerden vatandaşların ilgi gösterdiği konserde sanatçı Ateş, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden eserler seslendirdi. Repertuarında Bayburt Türklerine de yer veren Ateş'in performansı izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Nida Ateş, Baksı Müzesinin olağan üstü bir yapı olduğuna dikkati çekerek, "Hüsamettin hocamızın gönlü var olsun sayesinde biz de Bayburt'un bu güzel köşesini görme şansı bulduk. Lütfedip bizi davet ettiği için, sizlerle buluşturduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Sizlere de bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise konserin ardından yaptığı konuşmada, havanın soğuk olmasına karşın müziğin sıcağının hayatı, kalpleri ısıttığını söyledi.

Sanatçı Ateş'in Baksı Müzesi'nin bulunduğu bozkıra renk kattığını dile getiren Koçan, "Çoruh'a ses kattılar diye düşünüyorum. onun için lütfettiler kendilerine çok teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm de bu soğukta hiç üşümeden müziğin ritmine kendinizi kaptırdığınız için, bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere. PTT Genel Müdürlüğü bu yıl bizim için güzel bir şey yaptı. Baksı'da biz konukların pullarını yapıyoruz. Nida bey için de arkadaşlarımız pul hazırladılar" dedi.

Konuşmaların ardından Nida Ateş için hazırlanan posta pulu Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Koçan tarafından kendisine verildi.