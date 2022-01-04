Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Koçan'dan öğrencilere kariyer tavsiyeleri - Son Dakika

Bayburt'un Bayraktar köyünde, mimari tasarımı, konumlandığı doğa ve sıra dışı projeleriyle dikkati çeken Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, mezun olduğu Bayburt Ortaokulunun düzenlediği kariyer sohbeti günlerine katıldı.

Koçan, burada yaptığı konuşmada, şimdiki imkanlara bakarak bugünün öğrencilerine imrendiğini söyledi.

Öğrencilere önlerinde kocaman bir hayat olduğunu anlatan Koçan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstediğiniz her şeyi başarabileceğiniz bir hayatınız var. Yani bu hayat sizin bütün emeklerinizin karşılığını veriyor. Ben bunu gördüm, bunu anlatıyorum. Kariyer günleri deyince herkesin kendine yönelik bir deneyimi vardır. Biz eski hocalar bu deneyimleri çok kullanırız. Çünkü biz geleceğimizden daha çok geçmiş birikimleri gelecek kuşaklara aktarmak isteriz. O dayanışma duygusunu geliştirmek isteriz. Onun için de ben sizlerin çok şanslı olduğunu düşünüyorum ve bu şansınızı çok iyi kullanacağınızdan eminim."

Koçan, öğrencilerden hedeflerine inanmalarını, ona odaklanmalarını ve düşlerinde görmelerini tavsiye ederek, "Bulunduğu coğrafyadan insanlar etkileniyorlar. Bulunduğumuz yerin tarihi ve kültürü etkiliyor. Bu mekanlar etkiliyor, bir de çağ etkiliyor bizi. Bütün bunlar bizim gelişmemizde son derece önemli şeyler ama bunları doğru yorumlayıp doğru bir yerlere koymak lazım." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Koçan, bir öğrencinin "Sizi kariyer hayatınız boyunca en çok zorlayan şeyler nelerdir, bunlarla nasıl başa çıktınız?" sorusuna, "İyi Türkçe kullanmamak epeyce zorladı. İyi bir yabancı dil öğrenmemiş olmak zorladı. İyi bir bilgisayar okur yazarı olmamak beni epeyce zorladı. Buna karşılık ben bu geleneksel kültür içerisinde bu çağa kafa tutacak kadar özgüvenli yetiştim. Onun da desteğini aldım. Onun için araştıracağız. Mesela öğretmenimin kütüphanesi benim için çok önemli bir şanstı. O olmasaydı çok yazık olurdu. Benim okuma merakım olmayacaktı. Ayrıca okumaya çok düşkün olduğum için geliştim." yanıtını verdi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, okul müdürü Mahir Pamukçu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.