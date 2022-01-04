Üye Girişi
Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Koçan'dan öğrencilere kariyer tavsiyeleri - Son Dakika

Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Koçan'dan öğrencilere kariyer tavsiyeleri

04.01.2022 17:23

Bayburt'un Bayraktar köyünde, mimari tasarımı, konumlandığı doğa ve sıra dışı projeleriyle dikkati çeken Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, mezun olduğu Bayburt Ortaokulunun düzenlediği kariyer sohbeti günlerine katıldı.

Bayburt'un Bayraktar köyünde, mimari tasarımı, konumlandığı doğa ve sıra dışı projeleriyle dikkati çeken Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, mezun olduğu Bayburt Ortaokulunun düzenlediği kariyer sohbeti günlerine katıldı.

Koçan, burada yaptığı konuşmada, şimdiki imkanlara bakarak bugünün öğrencilerine imrendiğini söyledi.

Öğrencilere önlerinde kocaman bir hayat olduğunu anlatan Koçan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstediğiniz her şeyi başarabileceğiniz bir hayatınız var. Yani bu hayat sizin bütün emeklerinizin karşılığını veriyor. Ben bunu gördüm, bunu anlatıyorum. Kariyer günleri deyince herkesin kendine yönelik bir deneyimi vardır. Biz eski hocalar bu deneyimleri çok kullanırız. Çünkü biz geleceğimizden daha çok geçmiş birikimleri gelecek kuşaklara aktarmak isteriz. O dayanışma duygusunu geliştirmek isteriz. Onun için de ben sizlerin çok şanslı olduğunu düşünüyorum ve bu şansınızı çok iyi kullanacağınızdan eminim."

Koçan, öğrencilerden hedeflerine inanmalarını, ona odaklanmalarını ve düşlerinde görmelerini tavsiye ederek, "Bulunduğu coğrafyadan insanlar etkileniyorlar. Bulunduğumuz yerin tarihi ve kültürü etkiliyor. Bu mekanlar etkiliyor, bir de çağ etkiliyor bizi. Bütün bunlar bizim gelişmemizde son derece önemli şeyler ama bunları doğru yorumlayıp doğru bir yerlere koymak lazım." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Koçan, bir öğrencinin "Sizi kariyer hayatınız boyunca en çok zorlayan şeyler nelerdir, bunlarla nasıl başa çıktınız?" sorusuna, "İyi Türkçe kullanmamak epeyce zorladı. İyi bir yabancı dil öğrenmemiş olmak zorladı. İyi bir bilgisayar okur yazarı olmamak beni epeyce zorladı. Buna karşılık ben bu geleneksel kültür içerisinde bu çağa kafa tutacak kadar özgüvenli yetiştim. Onun da desteğini aldım. Onun için araştıracağız. Mesela öğretmenimin kütüphanesi benim için çok önemli bir şanstı. O olmasaydı çok yazık olurdu. Benim okuma merakım olmayacaktı. Ayrıca okumaya çok düşkün olduğum için geliştim." yanıtını verdi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, okul müdürü Mahir Pamukçu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Koçan'dan öğrencilere kariyer tavsiyeleri
Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Koçan'dan öğrencilere kariyer tavsiyeleri
Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Koçan'dan öğrencilere kariyer tavsiyeleri

YORUMLAR
500

Hüsamettin Koçan, Baksı Müzesi, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Koçan'dan öğrencilere kariyer tavsiyeleri - Son Dakika


Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş         
13:41
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
18:20 Selanik türküsünü dinleyen Meral Akşener, hem eşlik etti hem de ağladı
18:16 Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi şaşırttı!
18:15 Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun son sözleri: Yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok
18:03 Elektrikli otomobillerin şarj ücretine yüzde 130 zam geldi
17:20 Bahçeli'den Kurtulmuş'a çok sert tepki: Yapmak istediğin nedir?
16:59 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor
16:56 94 yaşındaki adam torun katili oldu
16:28 Süper Lig ertelenecek mi? Beşiktaş, TFF'den gitti
16:25 Kahin Kassandra'dan pandemi, dolar ve doğal afet tahminleri! Söylediklerine inanamayacaksınız!
16:18 Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 18:44:44. #1.11#
SON DAKİKA: Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Koçan'dan öğrencilere kariyer tavsiyeleri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement