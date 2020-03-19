BAKSİFED Başkanı Erdoğan'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı değerlendirmesi Açıklaması

Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirleri olumlu bulduklarını bildirdi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi.

Hükümetin 100 milyar liralık bir finansal destek için harekete geçtiğini ifade eden Erdoğan, desteğin özellikle reel sektör ve turizm gibi istihdam ve döviz kazandıran sektörlere aktarılması gerektiğini bildirdi.

İşlerinin olumsuz etkilendiğini belirten esnaf ve sanatkarların Halkbank'ın yanı sıra diğer devlet bankalarına ilişkin borçlarının da ertelenmesi önerisinde bulunan Erdoğan, "Koronavirüs nedeniyle birlik beraberlik içinde olduğumuz bugünlerde alınan tedbirleri olumlu buluyoruz. Bu durumdan milletçe bir an önce kurtulmamızı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.