BAKSM Salt GALATA'YA konuk oldu

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi(BAKSM) İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İSMD) tarafından Salt Galata'da düzenlenen "Nasıl yaptık? Neler yapabiliriz" konulu panele konuk oldu.



İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İSMD)'nin "Nasıl yaptık? Neler yapabiliriz" konulu panelleri kapsamında "Kültür ve Sanata Yeni Bir Ev BAKSM" konulu panelde Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hakan Baş ve BAKSM'nin mimarlarından Oral Göktaş keyifli bir sunum gerçekleştirdi. Salt Galata'da gerçekleşen ve mimarlarla firmaların bir araya geldiği etkinlikte Baş ve Göktaş, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nin değişimi, tasarımı ve uygulama süreçlerine dair bilgi ve paylaşımlarda bulundu. Sunum sonrasında Hakan Baş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a bu kadar önemli bir projeyi ortaya koydukları için teşekkürlerini iletti.



"Çok şanslıydık ki binanın sonraki hayatında oralar doldu"



Projenin tüm fonksiyonlarını ve binanın detaylarını paylaşan Mimar Oral Göktaş, "Tasarımcının kafasındaki hayalin işveren tarafından da sahiplenilip aynı heyecanla devam etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Her alınan kararın bizim onayımızdan geçtiği bir süreçti. Beylikdüzü Belediyesi, BAKSM'yi hayal ettiğimizin ötesinde kullanılabilir hale getirdi. Bu anlamda çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Bir şeyler hayal ediyorsunuz, içerisini insanlarla dolduruyorsunuz ve sonrasında böyle olmayabiliyor. Çok şanslıydık ki binanın sonraki hayatında oralar doldu ve kullanılır hale geldi. Biz şu an BAKSM'de yapılan etkinlikleri büyük mutlulukla takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Herkese hitap eden bir kültür ve sanat merkezi oldu"



Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hakan Baş ise kültür merkezinin yenilenme sürecini paylaşırken, "Biz bu projeyi hayata geçirmeye karar verdiğimizde mevcut bir proje vardı. Kabuğu soymaya başladığımızda içerisinde teknik anlamda sıkıntılar olduğunu fark ettik. Sürecin bir yıla yakın süresi güçlendirme projelerinin hazırlanması ve bunların yapılmasıyla geçti. BAKSM hem Beylikdüzü hem de İstanbul için büyük bir kazanç. Şu an 5 yaşından başlayıp ucu olmayan yaşa kadar herkese hitap eden bir kültür ve sanat merkezi oldu" ifadelerini kullandı.



"İçerisinde olması gereken kişilerle ortak akılla yürütülüyor"



Beylikdüzü Belediyesi'nin tüm projelerini ortak akılların masalarda bir araya gelerek ortaya koyduğunu belirten Baş, "Kapı kollarından, bilgilendirme ve yön levhalarına kadar her şey ortak aklın ürünüydü. Beylikdüzü'nde ki kreş, kütüphaneler, cemevi ve kültür merkezi projelerinde de süreç daima bu işlerin içerisinde olması gereken kişilerle ortak akılla yürütülüyor. Projelerimizde katılımcıların hepsiyle ortak masalar kurarak karar veriyoruz. Böyle büyük ve keyifli bir projede bize şans verdikleri için Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL