Baksm usta oyuncuyu ağırladı

2 bin 400. oyununu Beylikdüzü'nde oynayan usta oyuncu yer yer mizahla hicvin buluştuğu oyununda, gündelik hayat ve siyasete dair tespit ve göndermelerinin yanı sıra saz çalarak söylediği şarkılarla da seyircileri kendine hayran bıraktı.

Ferhan Şensoy'un 1987 yılından bu yana ara vermeden sahnelediği ve dünyada "En çok oynanan tiyatro oyunu" olarak rekor kıran "Ferhangi Şeyler" isimli tek kişilik oyunu bu kez Beylikdüzü BAKSM Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Usta oyuncunun, güncel olaylardan mahalle ilişkilerine, yakın geçmişten günümüz politikacılarına kadar ince eleştiriler yaptığı oyunda yer yer ince sitemler, yer yer mizahi eleştirilerin yanı sıra usta oyuncu Şensoy, seyirci ile ara ara diyalog kurarak oyuna dahil ediyor. Saz ile söylediği şarkılar ve türkülerle tebessüm ettiren Şensoy Aşık Mahzuni'ye yaktığı türkü ile de tüm salonu hüzünlendirdi.

Oyun sonrası kitaplarını imzaladı

Büyük beğeniyle izlenen oyun seyirciler tarafından tam not alırken usta oyunca sahnede coşkuyla alkışlandı. Kahkaha dolu anlarla dolu oyun sonrasında hayranlarıyla bir araya gelen usta oyuncu kitaplarını imzaladı. Uzun kuyruğun oluştuğu imza gününde sevilen oyuncu sevenleriyle sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.