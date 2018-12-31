Baksm Yeni Yılda Sanatla Dolu

TİYATRO VE MÜZİK DÜNYASININ YILDIZLARI BAKSM'DE

Yılın ilk ayı Ocak'ta, tiyatro ve müzik dünyasının yıldızları, birbirinden güzel oyunlarla ve konserlerle İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)'nde yeni yılın ilk ayında, İstanbulluları yine sanatla dolu günler bekliyor. Ocak ayında; Sumru Yavrucuk, Haluk Bilginer, Genco Erkal, Birsen Tezer ve Kardeş Türküler gibi tiyatro ve müzik dünyasının birbirinden yetenekli sanatçıları BAKSM'de hayranlarıyla buluşacak.

TİYATRO DÜNYASININ SEVİLEN İSİMLERİ BEYLİKDÜZÜ'NDE

BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'nde, Ocak ayı boyunca tiyatro dünyasının usta isimleri, tiyatro severlere unutulmaz anlar yaşatacak. Ocak ayının ilk etkinliğinde Sumru Yavrucuk 'Shirley' adlı tek kişilik oyunuyla seyirciyle buluşacak. Pencere adlı oyunda ise duayen oyuncu Haluk Bilginer tiyatro severlerin karşısında olacak. Genco Erkal ise 'Bir Delinin Hatıra Defteri'ndeki muhteşem performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakacak. Leyla'nın Evi ve Hunililer adlı oyunlar da tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlenecek.

BEYLİKDÜZÜ'NDE GECELER MÜZİK DOLU GEÇECEK

BAKSM Beylikdüzü Sahnesi, Ocak ayı boyunca müzik dünyasının ünlü isimlerine ev sahipliği yapacak; Beylikdüzü'nde geceler müzik dolu geçecek. Ocak ayında, müzik dünyasının sevilen ismi Birsen Tezer hayranlarıyla buluşurken Kardeş Türküler grubu da sanatseverlere unutulmaz bir konser verecek. Beylikdüzü'nün yetenekli gençlerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, Şef Hakan Tepeli yönetiminde yine muhteşem bir konserle klasik müzik severlerin karşısında olacak. Şef Oğuzhan Bolbol yönetimindeki Beylikdüzü Belediyesi Musiki Derneği ve Yeşilkent Musiki Derneği'nin vereceği konserler de Türk Sanat Müziği sevenleri bir araya getirecek. Sanatseverler, BAKSM'de yapılacak etkinliklere ait biletleri, BAKSM gişesinden ve Biletix'ten temin edebilirler.