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Baktığı hayvanların sahibini öldüren çoban: Maaşımı ödemedi - Son Dakika

Baktığı hayvanların sahibini öldüren çoban: Maaşımı ödemedi

29.12.2021 11:06
Baktığı hayvanların sahibini öldüren çoban: Maaşımı ödemedi

Hadımköy'de çoban olarak çalıştığı çiftlikte, maaşını alamadığı için patronu Sertaş Yorga'yı öldürdüğü iddiasıyla "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Türkmenistan uyruklu Shohrat Ikramov ilk kez hakim karşısına çıktı.

Hadımköy'de çoban olarak çalıştığı çiftlikte, maaşını alamadığı için patronu Sertaş Yorga'yı öldürdüğü iddiasıyla "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Türkmenistan uyruklu Shohrat Ikramov ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Shohrat Ikramov getirildi. Duruşmada, Maktul Sertaş Yorga'nın ailesi ve taraflar avukatları hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan sanık Ikramov, maktul Sertaş Yorga'nın çiftliğinde 2 bin 500 TL maaşla işe başladığını ve yaklaşık 2 ay kadar hayvanlarına baktığını belirterek, "Maaşımı ödemedi. Ben de tüfeği alıp satmayı düşündüm. Hakkımda yasal işlem yapılacağını düşünüp satmaktan vazgeçtim. Ahıra dönüp silahı yerine koymak istedim. Ahıra gittiğimde hayvanları vurmayı düşündüm ama vicdan yaptım vuramadım. Oradan ayrılmayı düşündüğüm sırada Sertaş Yorga ile karşılaştık. Beni görünce silahına davrandı, bana 2 el ateş etti. Tam ateş edeceği sırada aradaki odaya atladım, beni vuramadı. Kabin gibi bir yere saklandım. Ben kapıyı açar açmaz tekrar ateş etti, kurşunlardan biri cama geldi. Ben o sırada sırtımda olan tüfeği elime aldım. Kapının bölmesinden baktığımda tekrar ateş etti. O sırada kaçtığım için yine beni vuramadı. 'Dışarı çık' diye bağırdı. Ateş etti tekrar. Ben de saklandığım yerden çıkmadan tüfeği doğrultup 3 el ateş ettim. Yere düştü. Hareketsizdi. Yerde yatarken bir daha ateş etmedim. Telefonu yerdeydi. Aldım ama telefonu şifreliydi açamadım" dedi.

"İKİ EVLADIM YETİM KALDI CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Maktul Sertaş Yorga'nın eşi Kader Yorga, "Sanıkla eşim arasında husumet olduğu konusunda bilgim yoktu. İlk zamanlar eşim, sanıktan memnundu. Sonraları ise sanığın hayvanlara zarar verdiğini ve işten çıkaracağını söyledi. Olaydan bir hafta önce işten çıkarmıştı. Çiftliği başka bir eleman getirmişti. O gün de yeni elemanın kolu kırılmıştı. Olay günü eşimle telefonla konuştuğumda söylemişti. Doktora götürüp geri geldiğinde silahının çalındığını da komşusu Turan beye söylemiş. Sonrasında bu olay oldu. Sanıktan şikayetçiyim. İki evladım yetim kaldı. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİMahkeme heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak, Shohrat Ikramov'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianameye göre, patronunu öldürdükten sonra olay yerinden ayrılan Ikramov, polis ekiplerince Silivri'de yakalanarak tutuklandı. Düzenlenen iddianamede Shohrat Ikramov hakkında, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.


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Türkmenistan, Türk Lirası, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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