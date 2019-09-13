Son Dakika Haberleri: Baktığı kadını soyan gürcistanlı bakıcı yakalandı
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Baktığı kadını soyan gürcistanlı bakıcı yakalandı

28 dakika önce

KAYSERİ'de bakıcılığını yaptığı Sultan C.'nin (74) para ve altınlarını çalarak kaçan Gürcistan uyruklu Russia G. (43), Hopa sınır kapısında yakalandı.

Baktığı kadını soyan gürcistanlı bakıcı yakalandı, System.String[]

KAYSERİ'de bakıcılığını yaptığı Sultan C.'nin (74) para ve altınlarını çalarak kaçan Gürcistan uyruklu Russia G. (43), Hopa sınır kapısında yakalandı. Şüpehli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün meydana gelen olayda Russia G., merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde bakıcılığını yaptığı Sultan C.'nin evinde bulunan çelik kasadan 9 bin TL, bin 700 Euro ve 100 dolar ile birer tam ve çeyrek altını alarak kaçtı. Durumu fark eden Sultan C.'nin ihbarı üzerine polis, Russia G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Gürcistan'a kaçmak istediği ileri sürülen Russia G., Hopa Sınır Kapısı'nda yakalandı. Hopa Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile Kayseri'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan ve çaldığı paralar ile altınları iade eden Russia G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gürcistan, Kayseri, Hopa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:19 Kaynak: DHA
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