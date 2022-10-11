Moldova, Azerbaycan'dan Doğalgaz ve Petrol Ürünleri İthal Etmek İstiyor - Son Dakika
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Moldova, Azerbaycan'dan Doğalgaz ve Petrol Ürünleri İthal Etmek İstiyor

11.10.2022 11:31
Moldova, Azerbaycan'dan Doğalgaz ve Petrol Ürünleri İthal Etmek İstiyor

BAKÜ, 11 Ekim (Xinhua) -- Azerbaycan'ı ziyaret eden Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita Pazartesi günü, ülkesinin Azerbaycan'ın doğalgaz ve petrol ürünleri, elektrik enerjisi ve gübre pazarıyla ilgilendiğini bildirdi.

BAKÜ, 11 Ekim (Xinhua) -- Azerbaycan'ı ziyaret eden Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita Pazartesi günü, ülkesinin Azerbaycan'ın doğalgaz ve petrol ürünleri, elektrik enerjisi ve gübre pazarıyla ilgilendiğini bildirdi.

Gavrilita, başkent Bakü'yü ziyareti sırasında görüştüğü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, "Moldova'nın, enerji kaynaklarının satın alınmasına ilişkin sözleşmeler imzalamak ve enerji ve tarım alanlarında ortak projeler uygulamak istediğini" söyledi.

Gavrilita görüşmede, "Önceliğimiz Moldova'da enerji sektörünün sürdürülebilirliğini artırmak ve gıda güvenliğini sağlamaktır" dedi.

Moldova Başbakanı, "Azerbaycan'ın ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması ve uygun koşullarda sözleşmelerin imzalanması konusundaki samimiyetine güveniyoruz" diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Aliyev de, enerji güvenliğini küresel gündemin acil sorunlarından biri olarak tanımladı ve şöyle devam etti: "Bu konular üzerinde zaten çalıştık. Tabii ki devam eden durumu ve bu alanlarda işbirliğine başlamak için hangi çalışmaların yapılacağını da tartışacağız."

İşbirliğine ilişkin diğer konuları ele alan iki lider, Azerbaycan ile Moldova arasındaki ikili diyalogdaki olumlu dinamiklerin de altını çizdi.

İşbirliğinin yoğunlaştırmanın önemini de vurgulayan Aliyev ve Gavrilita, 10 yıllık bir aradan sonra ticaret ve ekonomik işbirliği üzerine ortak hükümetler arası komisyon toplantısının düzenlenmesini memnuniyetle karşıladı.

Gavrilita, ülkenin başbakanı, meclis başkanı ve ekonomi bakanı ile görüşmeleri de içeren iki günlük resmi bir ziyaret için Azerbaycan'da bulunuyor.

Moldova Başbakanı ayrıca Salı günü ortak bir iş forumuna katılacak.

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Kaynak: Xinhua

Azerbaycan, Moldova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moldova, Azerbaycan'dan Doğalgaz ve Petrol Ürünleri İthal Etmek İstiyor - Son Dakika

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