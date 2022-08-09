Azerbaycan'ın Avrupa'ya Gaz Tedariki Yüzde 24 Arttı

BAKÜ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Azerbaycan Enerji Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Azerbaycan'ın, Avrupa'daki müşterilerine 2022'nin ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 12,9 milyar metreküp doğalgaz sağladığını duyurdu. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamaya göre, 4,8 milyar metreküp doğalgaz satın alan Türkiye en büyük müşteri olmayı sürdürürken Azerbaycan'ın kuzeybatısındaki komşusu Gürcistan'ın 1,6 milyar metreküp doğalgaz aldığını söyledi. Bakanlık, geriye kalan 6,5 milyar metreküp doğalgazınsa diğer Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirtti. Açıklamada Azerbaycan'ın Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3'lük artışla 27,3 milyar metreküplük doğalgaz ürettiği ve ülkenin petrol üretimininse geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5'lik düşüşle 19,2 milyon ton olarak gerçekleştiği ifade edildi. Geçen yıl Avrupa Birliği'yle enerji alanında yeni bir stratejik ortaklık mutabakat zaptı imzalayan Azerbaycan, 2027 yılına kadar Avrupa'ya doğalgaz tedarikini iki katına çıkaracak. Azerbaycan, Trans Adriyatik Boru Hattı yoluyla Avrupa'ya ticari doğalgaz satışına 2020'nin sonlarında başladı. Bu boru hattı, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şahdeniz II sahasından doğalgaz pompalayan 3.500 kilometre uzunluğundaki Güney Doğalgaz Koridoru'nun son ayağını oluşturuyor.