Bakü Atatürk Lisesi, 30. yıl mezunlarını uğurladı - Son Dakika
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Bakü Atatürk Lisesi, 30. yıl mezunlarını uğurladı

06.06.2022 21:46
Bakü Atatürk Lisesi, 30. yıl mezunlarını uğurladı

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) Bakü Atatürk Lisesi, 30. kuruluş yılında 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezunlarını verdi.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) Bakü Atatürk Lisesi, 30. kuruluş yılında 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezunlarını verdi.

Bakü'de Devlet Akademik Müzikli Tiyatro'da düzenlenen törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, TDAV Başkanı Közhan Yazgan, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Bağcı, çocukları yeni bir yolculuğa hazırlayan ailelere ve öğretmenlere özverili ve fedakar çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Öğretmenlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençler için çizdiği ufuk ve idealler, TDAV kurucusu Turan Yazgan'ın ülkü ve idealleri uğrunda bir nesil yetiştirmek için çaba sarf ettiğini belirten Bağcı, "İnşallah gerek Türkiye'nin gerekse de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geldiği seviyeyi daha ilerlere taşıyacak bir misyonu geleceğe taşırlar." dedi.

Bağcı, Türkiye'nin jeopolitik konumu ve stratejik değeriyle önemli hale geldiğini vurgulayarak, "Türkiye ile Azerbaycan'ın ilişkileri de Türk dünyasına örnek olan bir noktadadır. Bu ilişkiyi daha iyi noktaya taşıyacak, ülkümüzü ve ideallerimizi, Türk birliğini gerçekleştirecek olanlar bugün geleceğe uğurladığımız gençlerdir." diye konuştu.

TDAV Başkanı Közhan Yazgan, Bakü Atatürk Lisesinin Türk dünyasında açılan ilk Türk eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Yazgan, "Gençlerimizin her şeyden önce kendi dilini, kültürünü, tarihini en iyi şekilde bilecek, milli değerlerine sahip çıkacak şekilde yetiştiriyoruz. Sadece bu şekilde eğitmek yeterli değil. Ülkesini ve Türk dünyasını çağdaş uygarlığın en yükseğine taşıyacak bilimsel donanımlı eğitim kadromuzla yoğun çalışma içerisindeyiz. İyi konumdayız ama daha iyisini yapmak istiyoruz. Öğretmenlerimizden robot değil, düşünen beyinler yetiştirmesini istiyoruz." dedi.

Bakü Atatürk Lisesi Müdürü Eylem Gültekin, 30 yaşın olgunluk çağı ve biriktirilen tecrübelerin geleceğe taşınması için dönüm noktası olduğunu belirterek, mezunları kutladı ve onların gururlarını paylaştığını ifade etti.

Öğrencilerin hazırladığı müzik, şiir ve dans gösterileriyle devam eden etkinlik, diplomaların verilmesi ve keplerin atılmasıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakü Atatürk Lisesi, 30. yıl mezunlarını uğurladı - Son Dakika

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