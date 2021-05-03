Son dakika! - Bakü Büyükelçiliği'ne atanan Bağcı, Cumhurbaşkanı Aliyev'e güven mektubunu sundu - Son Dakika

Son dakika! - Bakü Büyükelçiliği'ne atanan Bağcı, Cumhurbaşkanı Aliyev'e güven mektubunu sundu
03.05.2021 10:43
Bir son dakika haberine göre - Bakü Büyükelçiliği'ne atanan Bağcı, Cumhurbaşkanı Aliyev'e güven mektubunu sundu Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, güven mektubunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e sundu.
- Bakü Büyükelçiliği'ne atanan Bağcı, Cumhurbaşkanı Aliyev'e güven mektubunu sundu
BAKÜ - Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, güven mektubunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e sundu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne atanan Cahit Bağcı'nın güven mektubunu kabul ettiği bildirildi. Eski AKP Çorum Milletvekili Cahit Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Bakü Büyükelçiliği'ne atanmıştı.
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