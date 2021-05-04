Bakü Büyükelçiliği'ne atanan Bağcı, Cumhurbaşkanı Aliyev'e güven mektubunu sundu - Son Dakika

Bakü Büyükelçiliği'ne atanan Bağcı, Cumhurbaşkanı Aliyev'e güven mektubunu sundu

04.05.2021 00:57
Bakü Büyükelçiliği'ne atanan Bağcı, Cumhurbaşkanı Aliyev'e güven mektubunu sundu, System.String[]

Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, güven mektubunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e sundu.

Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, güven mektubunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e sundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne atanan Cahit Bağcı'nın güven mektubunu kabul ettiği bildirildi. Eski AKP Çorum Milletvekili Cahit Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Bakü Büyükelçiliği'ne atanmıştı. - BAKÜ

İlham Aliyev, Cahit Bağcı, Türkiye, Bakü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakü Büyükelçiliği'ne atanan Bağcı, Cumhurbaşkanı Aliyev'e güven mektubunu sundu - Son Dakika


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