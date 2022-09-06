Bakü'de 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022 başladı - Son Dakika
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Bakü'de 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022 başladı

06.09.2022 13:57
Bakü'de 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022 başladı

- Bakü'de 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022 başladı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022'de yer alan Türk Milli Standında Türkiye'yi 42 firma temsil ediyor.

- Bakü'de 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022 başladı

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022'de yer alan Türk Milli Standında Türkiye'yi 42 firma temsil ediyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022 başladı. Fuara Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerem Veliyev, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Guliyev ve üst düzey yetkililer katıldı. Fuarda Türk Milli Standında Türkiye'yi 42 firma temsil ediyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde çalışmalar yürüten Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Güleryüz yaptığı açıklamada, "Askeri deniz platformlarındaki çözümlerimizi sunmak için geldik. Burada, kardeş topraklarında olmak bizi her zaman heyecanlandırdı. Denizaltılarımız var. STM 500 özellikle. STM'nin kendi tasarımı olan denizaltıyı sunmak, ilgililere detaylı bilgi vermek için ADEX'e geldik. Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürüttüğümüz bütün faaliyetler ile ilgili başta kardeş Azerbaycan olmak üzere, bütün coğrafyaya bilgi vermek için STM olarak heyecanlı bir şekilde fuardayız" dedi.

MİLGEM projesinin beşincisi olan İstanbul Firkateyninin inşasının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Güleryüz, "İnşallah planlandığı gibi 2023 yılı içerisinde gemimizi teslim edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış bir gemimiz var. Daha hızlı ama silah sistemleri olarak çok daha yetkin tasarımlar. Tamamen onların taleplerine yönelik yapılmış tanıtımlarımızı yapacağız, tasarımlarımızı sunacağız" ifadelerini kullandı.

Bakü Fuar Merkezi'nde düzenlenen 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı "ADEX 2022" Covid-19 salgını nedeniyle 2018 yılından sonra yeniden gerçekleştiriliyor. Modern bir silah ve teçhizat sergisi olan ADEX 2022'de bu yıl 26 ülkeden 200'den fazla firmayı yer alıyor. Katılımcılar arasında Bulgaristan, Çin, Fransa, İtalya, Hollanda ve diğer ülkelerin savunma sektörünün önde gelen firmaları yer alıyor. Ürdün'den ilk kez firmaların katılacağı fuara bu yıl Belarus, İran, İsrail, Kazakistan, Pakistan, Rusya, Türkiye ve diğer ülkeler ulusal stantlarıyla katılıyor. 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2022, 8 Eylül'e kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak.

YORUMLAR
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TSE, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Akademisine yönetim sistemi belgeleri verdi TSE, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Akademisine yönetim sistemi belgeleri verdi STM, Azerbaycan ve Polonya'daki savunma sanayi fuarlarında boy gösterecek STM, Azerbaycan ve Polonya'daki savunma sanayi fuarlarında boy gösterecek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakü'de 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022 başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakü'de 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022 başladı - Son Dakika
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