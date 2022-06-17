Bakü'de "Anadolu'dan Karabağ'a Türkiye-Azerbaycan Medya Forumu" düzenlendi - Son Dakika
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Bakü'de "Anadolu'dan Karabağ'a Türkiye-Azerbaycan Medya Forumu" düzenlendi

17.06.2022 16:06
Bakü'de "Anadolu'dan Karabağ'a Türkiye-Azerbaycan Medya Forumu" düzenlendi

Azerbaycan'da, "Anadolu'dan Karabağ'a Türkiye-Azerbaycan Medya Forumu" yapıldı.

Azerbaycan'da, "Anadolu'dan Karabağ'a Türkiye-Azerbaycan Medya Forumu" yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Azerbaycan Türkiye Evi ve Yeniçağ internet sitesinin organizasyonuyla gerçekleşen forumda, Türk ve Azerbaycanlı gazeteciler bir araya geldi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, forumun son derece önemli bir olayın, Şuşa Beyannamesi'nin birinci yıl dönümünde yapıldığını belirterek, "Bu tarz çalışmalar sadece siyasi partiler ve medya alanında değil, aynı zamanda düşünce kuruluşları alanında, akademik çevrelerde de daha detaylı, daha tematik, daha derinlikli olarak devam ettirilmelidir. Aksi takdirde bilgi kirliliği ve dezenformasyon bizim elimizi, kolumuzu ve zihinlerimizi düğümlemektedir, strateji üretmeye yönelik zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda hemen her alanda geliştiğini anlatan Bağcı, tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın güçlenmesine de katkı sağlamayı sürdürdüğüne işaret etti.

Bağcı, Azerbaycan'ın haklı davası Karabağ sorununun ortadan kaldırıldığı 44 günlük savaşta, Türkiye'nin siyasi ve manevi desteğini gösterdiğini hatırlatarak, "Terter'e, Gence'ye başka sivil alanlara atılan roketler, Türkiye medyası aracılığıyla dünyaya sunuldu. Yaşanılan vahşetin dünyaya ulaştırılmasında Türk medyasının da çok güçlü desteği olmuştur." diye konuştu.

Medyanın jeopolitiği en iyi okuyan araçlardan birisi olduğuna dikkati çeken Bağcı, üniversitelerde Avrupa Birliği alanındaki araştırma merkezleri kadar Kafkasya, Orta Asya, Hazar, Balkanlar, Orta Doğu araştırma merkezlerinin de olması gerektiğini ifade etti.

Bağcı, jeopolitikteki değişimleri doğru okuyabilmek ve geleceği öngören politikalar oluşturabilmek için medya platformlarının önemli olduğunu söyledi. Şuşa Beyannamesi'nin Kafkaslar'ın yeni gerçekliklerinden birisi olduğuna işaret eden Bağcı, tüm platformların bu gerçekliğe göre fikir üretmesi, çalışması gerektiğini kaydetti.

Forumda iki ülke gazetecileri, Karabağ zaferinde Azerbaycan ve Türkiye medyasının rolü ve Türk dünyasında medya alanındaki iş birliği arayışları konularında görüşlerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakü'de 'Anadolu'dan Karabağ'a Türkiye-Azerbaycan Medya Forumu' düzenlendi - Son Dakika

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