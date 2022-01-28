Anadolu Üniversitesi Azerbaycan programları mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Bakü'de, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Azerbaycan programları mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da katıldı. Kovid-19 salgını nedeniyle Eskişehir'de tören düzenlenemezken, Bakü'deki sembolik törene katılan Erdal, öğrencilere diplomalarını takdim etti.

Erdal, tören sonrasında AA muhabirine, AÜ Azerbaycan programlarının 10 yılı aşkın süredir devam ettiğini söyledi.

Açıköğretim programlarının örgün eğitim kadar önemli ve aynı nitelikte olduğunu bildiren Erdal, "Yaklaşık 40 yıldır AÜ açıköğretim ve uzaktan eğitim veren bir kurum. Bir milyon 200 bin öğrenci sayısı ile dünyanın 3. büyük üniversitesi. Azerbaycan programları da bizim en eski programlarımızdan. Bugün de öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.