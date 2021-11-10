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Bakü'de Atatürk ölüm yıl dönümünde törenle anıldı - Son Dakika

Bakü'de Atatürk ölüm yıl dönümünde törenle anıldı

10.11.2021 23:41

- Bakü'de Atatürk ölüm yıl dönümünde törenle anıldı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de düzenlenen törenle anıldı.

- Bakü'de Atatürk ölüm yıl dönümünde törenle anıldı

BAKÜ - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yılı nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Atatürk Parkı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanları Şamil Ayrim ve Ehliman Emiraslanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Bakü Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, Azerbaycanlı milletvekilleri, elçilik çalışanları, Azerbaycan'da faaliyet gösteren iş adamları, öğretim görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Büyükelçilikteki bayrağın yarıya indirilmesi ile başlayan törende, Atatürk heykeline çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu.

"Özlemle ve rahmetle anıyoruz"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı törende yaptığı konuşmada, "Milli mücadelenin baş komutanı, cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yılında özlemle ve rahmetle anıyoruz. Bugün başta Anıtkabir olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde, kamu ve kuruluşlarımızda, mülki idarelerde ve yurtdışı temsilciliklerimizde cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk özlemle anılmaktadır. Kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk, bir asker olduğu kadar, bir komutan olduğu kadar iyi bir siyasetçi, iyi bir devlet adamıdır" dedi.

"Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyanın, bütün halkların önder olduğu ve rehber aldığı bir lider olarak bilinmektedir"

Büyükelçi Bağcı, "Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıkılan milli mücadeleyi zaferle taçlandıran ve vatanda kurtuluş mücadelesini gerçekleştiren bir liderdi. Aynı zamanda cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte ortaya koyduğu politikalarla ve devrimlerle Türkiye'nin çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma mücadelesini veren ve onu başaran bir liderdir. Bu yönüyle gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye'de değil bütün dünyanın, bütün halkların önder olduğu ve rehber aldığı bir lider olarak bilinmektedir. Bugün tekrar onu, kurduğu cumhuriyeti kuruluşunun 98. yılında dünyanın en büyük ülkelerinden birisini yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve kuruluşundan bugüne Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri onun bu mücadelesini, onun bu bayrağını ilerlere taşımanın mücadelesini vermiştir. Hiç kuşkusuz 98 yılında Türkiye Cumhuriyeti pek çok badireyi, pek çok darbeleri ve vesait girişimlerini de başarıyla atlatmayı başarmıştı. Bugün 253 diplomatik misyon da gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü cumhuriyetimizin kuruluşunun özlemle yad ediyoruz, onu saygıyla anıyoruz ruhu şad olsun teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ndeki Nuri Paşa Salonu'nda devam eden etkinlikte Atatürk'le ilgili şiirler okundu ve kısa filmin gösterimi yapıldı. Programdaki konuşmasında Türkiye'nin dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldiğini belirten Büyükelçi Cahit Bağcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetimiz payidar vaziyette bugünlere gelmiştir, dünyanın en önemli ilkelerinden biri haline gelmiştir. Onun rehberliğinde, onun kılavuzluğunda bir yolculuk akılla, bilimle dünyaya örnek model, çağdaş bir Türkiye bugünlere gelmiştir. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum, çok güzel şeyler okudular, ağızlarına sağlık. Öğretmenlerimizi kutluyorum. Öğrencilerimize böyle bir bilinç aşıladıkları için cumhuriyetimizin emin ellerde olduğunun büyük bir göstergesidir. Onlarla gurur duyuyorum. Kendisi de söyledi artık cumhuriyeti siz kurdunuz, biz yaşatacağız diye. Hakikaten de öyledir. Bugüne kadar da bu anlayışla okullarımızda öğretmenlerimizin rehberliğinde bu anlayışla bugünlere kareye kadar geldik. Cumhuriyeti, milli mücadele kahramanları, büyük bir mücadele neticesinde yedi düvele karşı bütün cephelerde savaşarak bir silkiliş, bir direnişle kurmuşlardır ve kurmak yetmemiştir modern çağdaş bir Türkiye için bilimle, akılla bir yolculuk yapılmıştır. Devrimci yönüyle Atatürk dünyaya örnek bir Türkiye'nin inşası için mücadele vermiştir. Biz bu yönüyle bugün tekrar kurucumuz, ilk cumhurbaşkanımız gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyoruz."

Bakü'de Atatürk ölüm yıl dönümünde törenle anıldı
Bakü'de Atatürk ölüm yıl dönümünde törenle anıldı
Bakü'de Atatürk ölüm yıl dönümünde törenle anıldı
Bakü'de Atatürk ölüm yıl dönümünde törenle anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakü'de Atatürk ölüm yıl dönümünde törenle anıldı - Son Dakika


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