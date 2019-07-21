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Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali coşkusu

1 saat önce

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2019), Bakü Cyrstal Hall'de gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali coşkusu, System.String[]
Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2019), Bakü Cyrstal Hall'de gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.
Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından iki yılda bir organize edilen EYOF'un bu yıl 15'incisi başkent Bakü'de düzenlenen EYOF 2019'un açılış töreninde göndere Azerbaycan bayrağı çekildi ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi.
Koreografi ve ışık gösterileriyle süren törenin devamında oyunlarda yarışacak sporcular, ülkelerinin bayraklarıyla alana girdi.
Olimpiyatların ilk kez düzenlendiği ülke olması sebebiyle Yunanistan kafilesiyle başlayan geçit sırasında, seyirciler Türk sporcuları coşkuyla ayakta alkışladı. Milli takım kafilesi, Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan bayrakları da taşıdı.
Sporcuların geçidinde, en büyük alkışı ise ev sahibi Azerbaycan aldı.
Töreni, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve EOC Başkanı Janez Kocijancic de izledi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in oyunların başladığını resmen ilan etmesinin ardından Olimpiyat Oyunları bayrağı göndere çekildi.
Ardından daha önce Roma'da yakılan meşale, Azerbaycanlı olimpiyat şampiyonu güreşçi Ferit Mansurov tarafından stada getirilerek oyunların başlangıcı yapıldı.
Azerbaycanlı ünlü ses sanatçısı Tünzale Ağayeva'nın sahne aldığı tören Azerbaycan'ın kültür ve geleneklerini ve gelişimini yansıtan koreografi gösterileri ile devam etti.
Türkiye, 50 ülkeden 3500'ü aşkın sporcunun katıldığı organizasyonda 9 branşta 126 sporcuyla mücadele edecek.
Türk sporcular EYOF'ta artistik cimnastik, atletizm, basketbol, bisiklet, güreş, judo, tenis, voleybol, yüzme branşlarında kürsü mücadelesi verecek.
15'incisi düzenlenen organizasyon, 27 Temmuz'da sona erecek.
Azerbaycan, Avrupa, Bakü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:47 Kaynak: AA
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