Bakü'de Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bakü'de Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı

19.05.2022 16:46
Bakü'de Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanlığına yeniden Türk iş insanı Cemal Yangın seçildi.

Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanlığına yeniden Türk iş insanı Cemal Yangın seçildi.

Bakü'de yapılan ATİB olağan Genel Kurul Toplantısı'na Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sahib Memmedov, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve ATİB üyeleri katıldı.

Bakan Kirişci etkinlikte yaptığı konuşmada katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kirişci, Türkiye ve Azerbaycan'ın "iki devlet, bir millet" ilkesi çerçevesinde güçlerini birleştirmesinin ve bunun bir sinerjiye dönüşmesinin konjonktürel ve zamansal olarak tam da yerinde olduğunu vurguladı.

Bakan Kirişci, "Güçlerin birleştirilmesini önemsiyorum. ATİB, 82 üyesiyle bu örnek duruşu sergileyen, bizim de dikkatle takip ettiğimiz, her daim katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğumuz önemli bir yapıdır." dedi.

Pandemi ve diğer etkenler nedeniyle üretim ve tedarik zincirlerindeki sorunlara değinen Kirişci, "Geçmişte babasının çiftçi olduğundan bahsetmekten hicap duyan nesiller artık bugün tarım ve gıdanın en az milli güvenlik ve savunma kadar önemli ve ulusal güvenlik meselesi olduğunu farkına vardı." diye konuştu.

Kirişci, "Krizlerin fırsata dönüştürülmesi lazım. Güçlerin birleştirilmesi, bunların bir platformla ortaya konulması, bu çerçevede hem Azerbaycan hem de Türkiye'ye katkı sağlayacak olması son derece önemli ve isabetli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'da daha fazla Türk iş adamının faaliyet göstermesini arzu ettiğini vurgulayan Kirişci, "Türkiye'nin 5. büyük bakanlığı sizlerin emrindedir. Proje sizden, projeye katkı sağlamak bizden." ifadelerini kullandı.

Türk iş adamı Yangın, yeniden ATİB'in başkanı oldu

Konuşmaların ardından ATİB'in yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi. Seçime tek aday olarak giren Türk iş adamı Cemal Yangın, yeniden ATİB'in başkanı oldu.

Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının Azerbaycanlı iş insanlarıyla 2004 yılında kurduğu ATİB'in 82 üyesi bulunuyor.

Bakan Kirişci, Bakü temasları kapsamında bir alışveriş merkezinde Türk markalarına ait mağazaların açılışına da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakü'de Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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