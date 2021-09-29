Üye Girişi
Bakü'de, Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi düzenlenecek - Son Dakika

Bakü'de, Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi düzenlenecek

29.09.2021 12:11
Bakü'de, Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi düzenlenecek, System.String[]

Bakü'de, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) tarafından "Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi" düzenlenecek.

Bakü'de, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) tarafından "Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi" düzenlenecek.

Azerbaycan Ekonomi ve Kültür bakanlıklarının himayesinde, 27- 29 Ekim'de düzenlenecek zirvede, bir dizi fuar, panel, kültürel etkinlik ve network çalışmaları hayata geçirilecek.

Bakanlar, hükümet yetkilileri, uluslararası örgütlerin temsilcileri start-up'lar, uluslararası yatırımcılar ve gençlik temsilcilerinin bir araya geleceği zirvede, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerdeki genç girişimcilerin güçlendirilmesi, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

Etkinlikte farklı alandan 50 start-up bir araya gelecek ve çalışmalarını sergileyecek. Zirve kapsamındaki fuarda gıda ve tarım teknolojisi, yeşil sanayi, finans teknolojisi, oyunlar ve uygulama, çevre ve yenilenebilir enerji, akıllı teknoloji, havacılık ve uzay teknolojileri ile lojistik ve akıllı şehir teknolojileri alanlarındaki girişimciler yer alacak.

Zirvenin en önemli konu başlıkları arasında Karabağ'a yatırım çekilmesi ve bölgenin sürdürülebilir kalkınması konusu geliyor. Bu kapsamda zirvenin teması "İslam İşbirliği Teşkilatı İçinde Yatırım Fırsatlarını Artırmaya Doğru: Karabağ'da Barışı ve Kalkınmayı Sürdürmek İçin Yatırım" olarak belirlendi. Konuyla ilgili düzenlenecek çalıştaylarda işgalden kurtarılmış bölgelerde en hızlı iyileşme için öneri ve fikirlerini paylaşabilecek tüm paydaşlar bir araya gelecek.

Zirve aynı zamanda, 12. yüzyılın en büyük şair ve düşünürlerinden Nizami Gencevi'ye adandı. Bu kapsamda, "Yatırım Kararlarında Kültürel Ölçümler" konulu bir panel düzenlenerek 800 yıl önce yaşamış şairin düşüncelerinin modern piyasa ekonomisine nasıl yansıdığı müzakere edilecek. Panelde, rekabetçi bir uluslararası iş ortamındaki yatırım kararlarında ülkelerin yerel kültür algılarının önemi ve rolü de tartışılacak.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, zirveyle ilişkin yaptığı değerlendirmede, ICYF olarak üye ülkeler aracılığıyla karar vericiler, hükümet yetkilileri, uluslararası kuruluşlar ve tüm ekosistem etkileyicileriyle gençleri bir araya getirerek Müslüman ülkelerdeki genç girişimcilerin hak ettikleri şekilde sivil toplumda, iş hayatında ve akademide yer almasını istediklerini söyledi.

Ayhan, Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi ile hem ekonomik kalkınma anlamında çıktılar almayı hem de kültürler ve medeniyetler arasında aktarım yapılmasını amaçladıklarını, oluşturacakları bu yeni platformla küresel pazarda Müslüman genç start-up'ların görünürlüğünün artacağına inandığını kaydetti.

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı Başkanı Orhan Memmedov da ICYF ile iş birliği içerisinde gerçekleştirecekleri etkinliğin hem devlet kurumlarından hem de iş dünyasından önemli isimlerin gençlerle bir araya gelmesini, girişimcilere yeni fırsatların doğmasını da sağlayacağını belirtti.

Memmedov, zirve kapsamında işgalden kurtarılmış Karabağ ve diğer Azerbaycan şehirlerinin ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik iş birliği belirlemeyi hedeflediklerini, o bölgelerde Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte yapacak çok işi olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Azerbaycan, Yatırım, İslam, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakü'de, Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi düzenlenecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar 12:34 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar 12:09 Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç 12:04 Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım?
Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor 12:02 Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler 11:41 Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı 11:32 Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı
Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü 11:27 Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda 10:27 Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda

Son Dakika Haberleri
12:34 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar
12:08 Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar
12:04 Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım?
12:03 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 496 liradan alıcı buluyor
12:02 Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor
11:56 Yorumculuk yapan Sneijder, Beşiktaş'ın golünde faul olduğunu savundu
11:40 Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler
11:35 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde
11:30 Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü
11:27 Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü
Kendisine emanet bırakılan köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli köşe bucak aranıyor Kendisine emanet bırakılan köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli köşe bucak aranıyor         
12:41
Azra'nın cinayetinde savcılık, Azra'nın cinayetinde savcılık, "13 parçaya ayrılırken ölü müydü yoksa sağ mıydı?" raporu istedi         
12:11
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı         
12:06
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 496 liradan alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 496 liradan alıcı buluyor         
12:03
Yorumculuk yapan Sneijder, Beşiktaş'ın golünde faul olduğunu savundu Yorumculuk yapan Sneijder, Beşiktaş'ın golünde faul olduğunu savundu         
11:57
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde         
11:35
Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü         
11:31
Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada         
11:18
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor         
10:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi         
10:17
Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf         
09:44
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 12:45:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bakü'de, Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi düzenlenecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement