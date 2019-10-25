Bakü'de Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi

Azerbaycan'da, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipiliğinde gerçekleştirilen zirvenin açılışına, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Namibya Devlet Başkanı Hage Geingob, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Obiang Nguema Mbasogo, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Esvatini Kralı III. Mswati katıldı.

Zirveye, Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Başkanı Choe Ryong Hae, Umman Devlet Meclisi Başkanı Yahya Bin Mahfuz el Munziri, Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Venkaiah Naidu ve Vietnam Devlet Başkan Vekili Dang Thi Ngoc Thinh de katılıyor.

Bağlantısızlar Hareketi üyesi 120 ülkeden üst düzey yetkililerin de yer aldığı zirvede, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

İki gün devam etmesi planlanan zirve kapsamında biri Filistin ile ilgili 4 bildirinin kabul edilmesi bekleniyor.

Güncel jeopolitik sorunlara karşı çözüm önerilerinin görüşüleceği zirvede Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığı Venezuela'dan Azerbaycan'a geçecek.