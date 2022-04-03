Bakü'de bir eğlence mekanında patlama meydana geldi (4) - Son Dakika
Üye Girişi

Bakü'de bir eğlence mekanında patlama meydana geldi (4)

03.04.2022 11:07

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 civarında Bakü'nün merkezindeki Terlan Aliyarbeyov Sokağı'nda bulunan gece kulüplerinden birinde patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü, Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev'in de olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini açıkladı. Zahidov, ölü ve yaralı sayısının netleştirilmeye çalışıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada patlamada 24 kişinin yaralandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişinin de öldüğü öğrenildi.

Azerigaz'dan yapılan açıklamada ise olayın tüp patlaması nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

Bu arada, patlama dolayısıyla eğlence mekanının bulunduğu binadaki diğer daireler ile yakınındaki araçlar da zarar gördü.

YORUMLAR
500
Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi

Azerbaycan, Patlama, Bakü, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakü'de bir eğlence mekanında patlama meydana geldi (4) - Son Dakika


Son Dakika
11:01 Taksicilerin oyununu ifşa etti! Başına gelmeyen kalmadı
10:54 Tribünleri mest eden Cicaldau taraftardan tam not aldı!
10:49 "Putin'in canavarları" denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi!
10:40 Emel Sayın "Çıplak" haberlerini görünce çıldırıp sinemayı bırakmış
10:30 Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da sağanak 3 gün boyunca devam edecek
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Mariupol'de insani koridor açıldı!
09:56 Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk oluyor!
09:51 'Yengeme neden kötü davranıyorsun' diyerek kardeşini vurdu!
09:36 Podyuma atla çıkan manken Şebnem Schaefer: Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla TOGG için şarj istasyonu hazırlığı başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 11:13:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bakü'de bir eğlence mekanında patlama meydana geldi (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement