Bakü'de bir gece kulübünde patlama: 1 ölü, 37 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakü'de bir gece kulübünde patlama: 1 ölü, 37 yaralı

03.04.2022 10:42

- Bakü'de bir gece kulübünde patlama: 1 ölü, 37 yaralı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir gece kulübünde meydana gelen şiddetli patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı.

- Bakü'de bir gece kulübünde patlama: 1 ölü, 37 yaralı

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir gece kulübünde meydana gelen şiddetli patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir gece kulübünde şiddetli patlama meydana geldi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 sıralarında Bakü'nün merkezindeki Terlan Aliyarbeyov Sokağı'nda bulunan gece kulüplerinden birinde patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü ifade edilirken, ilk belirlemelere göre patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır olmak üzere 37 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Ayrıca gece kulübündeki patlamanın, tüp patlaması nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.

Bakü'de bir gece kulübünde patlama: 1 ölü, 37 yaralı
Bakü'de bir gece kulübünde patlama: 1 ölü, 37 yaralı
Bakü'de bir gece kulübünde patlama: 1 ölü, 37 yaralı

YORUMLAR
500
Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi

Azerbaycan, Patlama, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakü'de bir gece kulübünde patlama: 1 ölü, 37 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:40 Emel Sayın "Çıplak" haberlerini görünce çıldırıp sinemayı bırakmış
10:30 Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da sağanak 3 gün boyunca devam edecek
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Mariupol'de insani koridor açıldı!
09:56 Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk oluyor!
09:51 'Yengeme neden kötü davranıyorsun' diyerek kardeşini vurdu!
09:41 Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
09:36 Podyuma atla çıkan manken Şebnem Schaefer: Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla TOGG için şarj istasyonu hazırlığı başladı!
09:00 Tuğba Ekinci 2 yıldır flört ettiği Berk Fenercioğlu ile evleniyor!
08:25 Elleri arkadan bağlanıp kafalarından vurulan Buça'da sivil katliamı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 10:48:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bakü'de bir gece kulübünde patlama: 1 ölü, 37 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement